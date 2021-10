Konceptuāli atbalsta iespēju karavīriem un zemessargiem saņemt sociālo rehabilitāciju kopā ar ģimeni

Sociālās rehabilitācijas mērķis ir karavīru vai zemessargu sociālā statusa atgriešana un iekļaušanās sabiedrībā pēc atgriešanās no starptautiskās operācijas, norādīts likumprojekta anotācijā. Sociālā rehabilitācija ilgst desmit dienas, un karavīru uz to nosūta trīs mēnešu laikā pēc atgriešanās no misijas. Šo desmit dienu laikā karavīram nav iespējas būt kopā ar savu ģimeni.

Grozījumu autori Aizsardzības ministrijā atsaucas uz aptauju, kurā secināts, ka 83 procenti karavīru uzskata, ka sociālā rehabilitācija pēc atgriešanās no starptautiskās operācijas ir nepieciešama kopā ar ģimenes locekļiem. Pašlaik šāda iespēja tiek nodrošināta Norvēģijā, Igaunijā un Lietuvā, minēts anotācijā.

Kārtību, kādā karavīri un zemessargi kopā ar laulāto un nepilngadīgajiem bērniem saņems sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, noteiks Ministru kabinets, paredz likumprojekts.

Lai grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā stātos spēkā, tie Saeimai vēl jāatbalsta divos lasījumos.