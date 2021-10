Iedzīvotāji aicināti uz dzelteno narcišu stādīšanu un senā Ozolaines parka atklāšanu Duntes ielā

Narcišu sīpolu stādīšana notiks ceturtdien, 7.oktobrī, plkst.16.00-18.00, Ozolaines parkā. Talcinieku pulcēšanās pie lielā ozola, netālu no Duntes ielas.

Ar šo noslēdzas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta veiktā parka labiekārtošana, un parks tiek nodots apsaimniekošanā jaunajiem saimniekiem – “Rīgas Mežiem”.

“Rīgas Meži” parka atklāšanas talkas dalībniekiem nodrošinās puķu sīpolus, kā arī darbu inventāru. Ozolaines parkā piemeklētās narcises ir tikai dzeltenā krāsa, jo tā vēsta par optimismu, gaišumu un laimi. Dzeltens izceļas uz pārējām krāsām ar enerģiju un rosina uz radošumu. Tāpat dzeltenā ir rudens krāsa, kas simbolizē pārticību un briedumu. Šie narcišu sīpoli nākuši no “Rīgas Mežu” apsaimniekotā “Mežaparka”, simboliski veidojot saikni starp “Rīgas Mežu” pārziņā esošo “Mežaparku” un jauno teritoriju – Ozolaini.

Pēc sīpolu stādīšanas talcinieki aicināti uz tēju, pīrāgiem, kā arī uz sarunām ar ainavu arhitektiem un dārzniekiem. Čaklākajiem talciniekiem būs praktiskas dāvanas.

Lai kopīgi ar apkaimēm galvaspilsētu veidotu vēl krāšņāku un iekoptu jaunus apstādījumus, “Rīgas Meži” uzsāk talkas “IEkop savu apkaimi!”. Ozolaines parkā šajā nedēļā notiks pirmā talka. Savukārt nākamā talka plānota ceturtdien, 21.oktobrī, plkst.16.00-18.00, Uzvaras parkā.

Talcinieki aicināti izmantot tēmturi #IEkop!, daloties sociālo tīklu kontos ar foto un video no talkas!

Pasākumā plānots fotografēt un filmēt.

Par Ozolaines parku

Ozolaines parka centrā aug parka simbols – dižozols. Ozolaines vīzija sakņojās idejā par ozolu, kas ataino laika ritumu un dabas cikliskumu. Parks kā ozollapas un zīles ir izkārtots ap dižozolu.

Foto: Publicitātes foto

Vietas vēsture saistās ar Krievijas caru Pēteri I. Viņš 1710.gadā pavēlējis pie Duntes muižas iekārtot nocietinājumus un celt jaunu pili. Tāpat Sarkandaugavas krastā izveidots regulāra plānojuma parks, kuru vēlāk arī apciemojis cars. Laika gaitā parks un tā apkārtne pārveidoti. Piemēram, izveidota nespējnieku patversme, bet 1862.gadā Rīgas Sarkankalna slimnīca. 1872.gadā uzbūvēja dzelzceļa līniju Rīga – Mīlgrāvis ar pieturu “Aleksandra Augstumi”, pašlaik –Sarkandaugavas stacija.

19.gadsimta otrajā pusē, kad ozoli parkā bija izauguši, to sāka dēvēt par Ozolaini (Eichenheim). 1872.gadā Literāri-praktiskā pilsoņu apvienība Duntes muižā iekārtoja Eihenheima patversmi ar skolu un internātu. Citās ēkas iekārtoja Pretubagošanas biedrības patversmi. 1930-to gadu sākumā patversmē iekārtoja vecu ļaužu pansiju. Netālu bija Rīgas pilsētas pamatskola, kuru 1937.gadā nosauca par Rīgas pilsētas Ozolaines pamatskolu. Savukārt padomju laikā Ozolainē izveidota daudzstāvu apbūve un slimnīca, kā arī vairākas ražotnes. Pēc neatkarības atgūšanas te attīstīta dzīvojamā zona, pieejama veselības aprūpe, izveidota Žila Verna Rīgas Franču skola u.c.

2021.gadā parkā veikta seguma un apgaismojuma tīkla izbūve, koku sakopšana, basketbola laukuma izbūve, kā arī jaunu elementu kā solu, atkritumu urnu, velo statīvu uzstādīšana.

Foto: Publicitātes foto

Par SIA “Rīgas Meži”

SIA “Rīgas Meži” ir 2008.gadā dibināts pašvaldības uzņēmums, kas apsaimnieko galvaspilsētai piederošos mežus, dārzus un parkus. Rīga ir lielākā Eiropas pilsēta – mežu īpašniece un viena no lielākajām mežu īpašniecēm Latvijā.

“Rīgas Mežiem” ir Daugavas, Gaujas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu mežniecības, kā arī kokaudzētava un kokzāģētava “Norupe”. Uzņēmuma pārziņā ir kultūras un atpūtas parks “Mežaparks” un tas attīsta vides izglītības programmu “Zaļā klase”.

Uzņēmuma objekti atrodas Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Ādažu, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadu teritorijās.

Uzņēmums pārvalda 62 000 ha mežu, 306 ha dārzu, parku, skvēru un apstādījumu (116 objekti). “Rīgas Meži” rūpējas par šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai.

“Rīgas Meži” ievēro labas korporatīvās pārvaldības un ilgtspējas principus. Uzņēmumam ir FSC (Forest Stewardship Council) un PEFC (Programme of the Endorsement of Forest Certification) sertifikāti. Tie apliecina atbildīgu mežu apsaimniekošanu, kā arī to, ka mežu produkcija sabiedrībai sniedz sociālos, vides un ekonomiskos ieguvumus.