Latvijā vienu vakcīnas devu pret Covid-19 ir saņēmuši vairāk nekā 900 000 iedzīvotāju

No kopējā iedzīvotāju skaita vakcināciju pret Covid-19 uzsākuši 48%, pabeiguši 44%; no iedzīvotājiem vecumā no 12 gadiem – vakcināciju uzsākuši 55.51%, pabeiguši – 50,82%. Vislielākā aptvere ir vecuma grupā 70-79, kur vakcināciju uzsākuši 62 % senioru.

Veselības nozares darbinieku vidū vismaz vienu devu ir saņēmuši 93 %, vakcinācijas kursu pabeiguši – 86 %. Sociālo aprūpes centru klientu un darbinieku vidū aptvere ar vismaz vienu vakcīnas devu sasniedz 77 %, vakcinācijas kursu ir pabeiguši 68 %. Izglītības nozares darbinieku vidū aptvere ar vismaz vienu vakcīnas devu sasniedz 75 %, vakcinācijas kursu ir pabeiguši 73%. Iedzīvotāju vecumā no 65 gadiem vidū ar vienu devu vakcinēti vismaz 56%; vakcinācijas kursu pabeiguši 50%

Latvijā iedzīvotājiem ir pieejamas visas Eiropas Zāļu aģentūrā apstiprinātās vakcīnas pret Covid-19, vakcinācijas pakalpojumu var saņemt pie ģimenes ārstiem, ārstniecības iestādēs, vakcinācijas punktos tirdzniecības centros un izbraukuma vakcinācijā, iedzīvotājiem vecumā no 80+ tiek piedāvāta iespēja saņemt vakcīnu mājās.

Vakcinācijas punktu tirdzniecības centros, to darbības dienu grafiks, kā arī vakcīnu saraksts, kas tajos pieejams, atrodams šeit. Šī tabula tiek atjaunota regulāri, ņemot vērā arī vakcīnas Janssen pieejamību konkrētajos vakcinācijas punktos. Informācija par vakcinācijas iespējām – 8989.

Atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem, par vakcīnām, vakcināciju, tostarp par vakcīnu drošumu, izstrādāšanu, reģistrēšanu, vakcīnas izstrādāšanas ātrumu, informācija par Latvijā pieejamām vakcīnām, potenciālajām blakusparādībām u.c. jautājumiem atrodamas šeit.