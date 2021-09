Svētdien ceļu satiksmes negadījumos gājuši bojā divi cilvēki

Viens bojā gājušais ir ceļu satiksmes negadījumā Kurzemē, bet Zemgalē gājis bojā velosipēdists.

Rīgas reģionā ceļu satiksmes negadījumos cietuši 12 cilvēki, no tiem četri gājēji un trīs velosipēdisti, Zemgalē četri, Kurzemē septiņi, no tiem viens gājējs, bet Latgalē cietuši trīs, no tiem viens gājējs un viens velosipēdists.

Kopumā diennakts laikā valstī reģistrēti 80 ceļu satiksmes negadījumi, no tiem 19 bija ar cietušajiem.

Diennakts laikā Rīgas reģionā noticis 41 ceļu satiksmes negadījums, Zemgalē - 11, Vidzemē pieci, Kurzemē astoņi, bet Latgalē reģistrētas 15 avārijas, liecina VP apkopotie dati.