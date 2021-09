Ieskaties Salaspils kodolreaktora vēsturē. Izstrādāta 360 grādu virtuālā tūre

360 grādu virtuālā tūre ir kā aizraujošs ceļojums vēsturē, kas sākas 1958. gadā, kad tiek pieņemts lēmums par reaktora celtniecību Latvijā. Tūres epizodēs pieejami foto, video, audio un tekstuālie materiāli. Tūre atspoguļo reaktora darbības laiku, darbinieku atmiņu stāstus un faktus, kas būs saistoši ikvienam.



“Salaspils kodolreaktors bija vienīgais civilais pētniecības kodolreaktors Baltijā. Mēs varam lepoties, ka vēsturē paliek šāds zīmīgs objekts, kas parādīja Latvijas cilvēku prāta un roku varenību. Lai arī mūsdienās ir dažādi viedokļi par kodolreaktoru, jāatceras, ka šis ir vēsturisks objekts, kas kalpoja zinātnes un tehnikas attīstībai Latvijā. To būvēja, modernizēja un izmantoja galvenokārt Latvijas zinātnieki,” stāsta Anta Jantone, LVĢMC Informācijas analīzes daļas vadītāja.



Kodolreaktors vai, kā tautā sauca, atomreaktors vienmēr bijis intriģējošs objekts. Kopš iedarbināšanas brīža tas bijis pieejams plašai publikai, darbības laikā to apmeklējuši aptuveni 50 000 ekskursantu. Arī pēc kodolreaktora slēgšanas sabiedrība par šo objektu ir izrādījusi interesi. Ņemot vērā, ka šis ir kodolreaktora 60 gadu jubilejas gads, tika nolemts, ka jāizstrādā Salaspils kodolreaktora 360 grādu virtuālā tūre.



Virtuālā tūre apskatāma Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra mājaslapā www.lvgmc.lv.



Tūre sagatavota, sadarbojoties ar tā laika Salaspils kodolreaktora galveno inženieri, pētnieku un inženierzinātņu doktoru Valdi Gavaru un reaktora maiņas priekšnieku, pašreizējo reaktora pārzini Valdi Katinski. Tūri izstrādāja studija “Ocean Multimedia” un “Latvia Inside VR projekts”.



Tāpat Salaspilī būs apskatāma brīvdabas izstāde “Salaspils kodolreaktoram 60”. Izstāde Rīgavas Mūzikas un mākslas dārzā atradīsies nepilnas 2 nedēļas – no 29.septembra līdz 11.oktobrim, un tā būs brīvi pieejama visas dienas garumā bez iepriekšējas pieteikšanās. Vairāk informācijas par izstādi meklējiet daugavasmuzejs.lv.

