Mūsā konstatēts naftas produktu piesārņojums, tas izpleties aptuveni 200 metru garā upes posmā

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD) informēja, ka piektdien pēcpusdienā saņemts izsaukums uz Bauskas novada Gailīšu pagastu, kur Mūsā pamanīts nezināmas vielas plankums, kas stiepās 200 metru garumā. VUGD darbinieki divās vietās uzstādīja upē absorbējošās bonas, un darbu notikuma vietā turpināja VVD.

VVD sabiedrisko attiecību vadītāja Kristīne Kļaveniece atklāja, ka vides inspektori nekavējoties devās uz notikumu vietu un to apsekoja. Pārbaudes laikā konstatēts, ka naftas produktu piesārņojums Mūsā nokļuvis no Žūku strauta, kurā uz ūdens virsmas novērota naftas produktu piesārņojumam raksturīgā varavīksnes plēvīte. Naftas produktu piesārņojums konstatēts arī uz ūdens virsmas Mūsā aptuveni 200 metru garā upes posmā no Žūku strauta izplūdes vietas.

Sadarbībā ar VUGD Mūsas upē uzstādītas naftas produktus absorbējošas bonas, savukārt, lai ierobežotu naftas produktu piesārņojuma turpmāku izplatīšanos un ieplūšanu Mūsas upē no Žūku strauta, bonas uzstādītas arī Žūku strautā, sacīja Kļaveniece.

Viņa norādīja, ka piektdien notikuma vietā strādāja VVD, VUGD un SIA "LatRosTrans" pārstāvji. Apsekojot notikuma vietu un tās apkārtni vakar neizdevās konstatēt piesārņojuma izcelsmes avotu. Sestdien notikuma vietā darbi tiks turpināti.