Daļai cilvēku rokās bija plakāti latviešu vai angļu valodā ar vārdiem "Pasaule skatās", "Nākotne ir mūsu rokās", "Saglabājam mežus", "Izziņojiet klimata ārkārtas situāciju". Tāpat aktīvisti vienojās kolektīvos uzsaukumos, kā, piemēram, "Zemeslode sauc, laika nav daudz", "Sliktai politikai - nē, jāieklausās zinātnē".

Akciju organizēja jauniešu kustība "Fridays For Future Latvia". Tās pārstāve Liene Kņaze norādīja, ka akcijas mērķis ir pievērst sabiedrības un politiķu uzmanību, ka klimata krīze pastāv arī šobrīd, lai gan Covid-19 pandēmijas dēļ citi jautājumi, iespējams, ir būtiskāki, tomēr nedrīkst aizmirst arī par klimata nevienlīdzību.

Kņaze uzsvēra, ka, neskatoties uz to, ka Latvijā klimata apstākļi ir salīdzinoši labi, tad jaunattīstības valstīs situācija ir krietni sliktāka. Jautāta, kādu ieguldījumu var sniegt Latvija, akcijas organizatoru pārstāve atzīmēja, ka viens no soļiem varētu būt iegādāties preces vai produktus, kas atbilst godīgai tirdzniecībai un neizvēlēties to, kas lētāks.

Jau ziņots, ka pasākums bija daļa no Globālā klimata streika, kas šodien norisinās visā pasaulē.