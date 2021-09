Zemgales ūdenstilpnēs visi peldsezonā noslīkušie bijuši vīrieši

Šogad oficiālās peldēšanas sezonas laikā, no 15.maija līdz 15.septembrim, Zemgalē ugunsdzēsēji glābēji no ūdenstilpēm izcēla astoņus bojāgājušos. Visi šogad no ūdenstilpēm Zemgalē izceltie bojāgājušie bija vīrieši.

Bojāgājušie izcelti Jēkabpilī no Radžu ūdenskrātuves, Aizkraukles novada Kokneses pagastā no dīķa, Jaunjelgavas pagastā un Pļaviņās no Daugavas, kā arī Skrīveru pagastā no Dīvajas upes. Bauskas novada Īslīces pagastā bojāgājušais izcelts no Mūsas, savukārt Jelgavas novada Līvbērzes pagastā - no dīķa.

Vēl vienā gadījumā Bauskas novada Iecavas pagastā bojāgājušo no ūdenstilpes izcēla iedzīvotāji pašu spēkiem pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās.

Ugunsdzēsēji glābēji devās arī uz vairākiem negadījumiem ūdenstilpēs, kas saistīti ar peldlīdzekļu lietošanu. Ozolnieku novadā Garozas upē cilvēks no laivas bija iekritis ūdenī un viņu izglāba notikušā aculiecinieki.

Savukārt Tukuma novadā divi cilvēki laivā bija iebraukuši Kaņiera ezerā un ilgi neatgriezās. Ugunsdzēsējiem glābējiem ierodoties, cilvēki bija saviem spēkiem nokļuvuši ezera krastā.

Aizvadītajā gadā Zemgalē peldsezonā no ūdenstilpēm izcelti deviņi bojāgājušie, no tiem četri tagadējā Aizkraukles novada teritorijā un pa vienam Jēkabpilī, Jēkabpils novada Viesītes pagastā, Tukuma novada Kandavas pagastā, Dobeles novada Tērvetes pagastā un Bauskas novada Rundāles pagastā.

Vēl negadījumos Jēkabpilī un Tukuma novada Engures pagastā ugunsdzēsēji glābēji izglāba trīs cilvēkus.

Jau ziņots, ka šogad peldsezonā Latvijā izglābti 29 cilvēki, bet no ūdenstilpēm tika izcelti 63 bojāgājuši cilvēki, tai skaitā viena nepilngadīga persona.

Bojāgājuši cilvēki no ūdenstilpēm tiek izcelti ne tikai peldsezonā. Ne visos gadījumos bojāejas iemesls ir bijusi noslīkšana, un ziņas par noslīkušiem cilvēkiem apkopo Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs.

Šogad kopumā VUGD no ūdenstilpēm ir izcēlis 86 bojāgājušus cilvēkus.

2020.gadā laika posmā no maija līdz septembrim tika izglābti 32 cilvēki, kuri bija nonākuši dažādās nelaimēs, izbaudot ūdens priekus, bet atpūta pie ūdens pērn traģiski beidzās 58 cilvēkiem, tai skaitā piecām nepilngadīgām personām. Pērn kopumā no ūdenstilpēm tika izcelti 122 bojāgājuši cilvēki.

Kā biežākie iespējamie iemesli nelaimes gadījumiem bijusi peldēšanās reibumā, glābšanas vestu neizmantošana braucot ar ūdenstransporta līdzekļiem. Tāpat pieaugušie bērni uz piepūšamiem matračiem un rotaļu laivām tikuši ienesti jūrā. Starp iemesliem ir arī pārgalvīga peldēšanās un bērnu nepieskatīšana.