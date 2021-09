"Rīgā jau tuvākajā laikā sagaidāms siltumenerģijas cenas kāpums, turpinoties dramatiskam dabasgāzes cenas pieaugumam, kas nu jau ir desmitkāršojusies, salīdzinot ar pērnā gada vasaru. Sagaidāms, ka siltuma tarifs varētu pieaugt vēl par vismaz 15%, salīdzinot ar septembra tarifu, kas pašlaik ir 57,31 eiro par megavatstundu," skaidroja Talcis.

Situācija enerģētikas tirgū esot satraucoša. "Rīgas siltums" savos siltumavotos saražo 30% no apkures sezonā nepieciešamā siltumenerģijas daudzuma, savukārt 70%, siltumenerģijas konkursa kārtībā Daugavas labā krasta siltumenerģijas tirgū tiek iepirkts.

Galvenais siltumenerģijas piegādātājs esot AS "Latvenergo", kas siltumenerģiju ražo no dabasgāzes, kuras cena kopš pavasara tikai pieaug.

"Rīgas siltums" līdz šim rīdziniekiem piegādāja pašu un iepirkto siltumenerģiju no neatkarīgajiem siltumenerģijas ražotājiem, kas to ražoja no atjaunojamiem energoresursiem, kas ir būtiski lētāki. Pateicoties arī "Rīgas siltuma" meitas uzņēmumam SIA "Rīgas BioEnerģija", kas siltumenerģiju ražo no atjaunojamiem energoresursiem, Rīgā tika nodrošināta salīdzinoši zema siltumenerģijas cena.

"Kurināmā diversifikācija vienmēr ir bijusi viena no siltumapgādes uzņēmuma stratēģiskajām prioritātēm. Šī gada rudenī, kad dramatiski pieaug dabasgāzes cena, tas vēlreiz apliecina, ka jāturpina uzsāktais kurss - atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumapgādē, kas ļauj būt neatkarīgākiem un finansiāli stabilākiem," skaidro uzņēmuma vadītājs.

Jau septembrī "Rīgas siltums" paaugstināja siltumenerģijas tarifu par 26,6%, ko izraisīja 57% cenu kāpums iepirktajai siltumenerģijai no "Latvenergo". To ietekmēja dabasgāzes cenu pieaugums Latvijā un visā pasaulē.

Rīgā augstākā siltuma cena bija 2012.gada otrajā pusē, kad, strauji pieaugot dabasgāzes cenai, siltumenerģijas tarifs sasniedza 64,63 eiro par megavatstundu.

Jau ziņots, ka siltumapgādes uzņēmuma AS "Rīgas siltums" apgrozījums pagājušajā finanšu gadā, kas ilga no 2019.gada 1.oktobra līdz 2020.gada 30.septembrim, bija 151,874 miljoni eiro, kas ir par 2,1% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa pieaugusi 11,6 reizes - līdz 15,6 miljoniem eiro, liecina informācija "Firmas.lv".

77% no uzņēmuma piegādātās siltumenerģijas tiek izmantota dzīvojamo māju apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Siltumtīklu kopējais garums ir ap 825 kilometru, no kuriem 85% ir AS "RĪgas siltums" īpašumā.

49% uzņēmuma akciju pieder Rīgas domei, 48,995% - Latvijas valstij, 2% - SIA "Enerģijas risinājumi. RIX" un 0,005 - AS "Latvenergo".