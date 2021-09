Dzērājšoferis Tukumā iebrauc žogos un atsakās no medicīniskās pārbaudes

14.septembrī ap pulksten 15.00 Tukumā, Valguma ielā, autovadītājs, vadot transportlīdzekli "Volvo XC 60" pagaidām nenoskaidrotu apstākļu dēļ uzbrauca piemājas žogam, to bojājot, un pameta notikuma vietu, par to neziņojot policijai, tādējādi pārkāpjot likumā noteikto kārtību. Minētajam negadījumam bija aculiecinieki, kuri atpazina gan automašīnu, gan arī tās vadītāju.

Tajā pašā dienā ap pulksten 16.50 minētais vīrietis Tukumā, Draudzības ielā, atpakaļgaitā vadot automašīnu "Volvo XC 60" uzbrauca pie ēkas esošajam žogam, bojājot arī to. Notikuma vietā ieradās policisti, kuri vīrieti aizturēja.

Ar alkometru veiktie mērījumi alkohola koncentrācijas noteikšanai uzrādīja, ka vīrietis ir 2,95 promiļu reibumā, taču autovadītājs atteicās izdrukas parakstīt. Likumsargi nogādāja kungu ārstniecības iestādē, kur viņš atteicās no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai.

Policijā par notikušo ir sākti 4 administratīvo pārkāpumu procesi - par negadījumu izraisīšanu, negadījuma vietas atstāšanu un atteikšanos no apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes. Jāpiebilst, ka atbilstoši Ceļu satiksmes likuma 62. pantam par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai tiek piemērots naudas sods no 1200 līdz 2000 eiro un atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem.