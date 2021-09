"MFD laboratorija" ir viena no četrām laboratorijām, kas veic skolēnu masveida testēšanu, tomēr par to ir saņemtas daudz sūdzību. "MFD laboratorija" nespējot tikt galā ar līgumsaistībām un testu atbildes kavējas nesamērīgi ilgi vai nepienāca vispār, tādēļ NVD samazinājis laboratorijas testējamo skolēnu skaitu no 76 000 līdz 38 000 skolēniem.

NVD pārstāve Evija Štālberga raidījumam skaidroja, ka "MFD laboratorijai" samazināto skolēnu apjomu nodrošinās citas laboratorijas. Tas notikšot ar nākamo testēšanas apli, jo pašreiz "MFD laboratorija" testēšanas komplektus skolām jau ir izsniegusi.

Vienlaikus pavisam pārtraukt līgumu ar "MFD laboratoriju" NVD negatavojas, jo arī citām laboratorijām pietrūkst kapacitātes.

Kā ziņots, "MFD veselības grupa" nebija spējusi atsevišķām skolām nodrošināt nepieciešamos Covid-19 siekalu testus, kas nepieciešami skolēnu testēšanai pirms jaunā mācību gada.

Lai skolēniem būtu iespēja droši mācīties klātienē, no 23.augusta pamatizglītības, vidējās un profesionālajās izglītības iestādēs tika sākta līdz šim apjomīgākā Latvijā vienlaikus veiktā Covid-19 testēšana, informēja VM.

Testēti tiek bērni un personāls, kuri nav vakcinēti vai pārslimojuši Covid-19.