Ar autobusiem Ventspils – Rīga un Rīga – Ventspils pārvietojies Covid-19 inficēts pasažieris

Pasažieris 8. septembrī braucis ar autobusu maršrutā Ventspils – Rīga (SIA NORMA-A nr. 7955), plkst. 8.05 no Ventspils uz Rīgu un atpakaļ ar autobusu Rīga – Ventspils (SIA Ventspils reiss autobusu nr. 7955), plkst. 15.00. no Rīgas uz Ventspili. 9. septembrī braucis ar autobusu Rīga – Ventspils (SIA Ventspils reiss autobusu nr. 7955), plkst. 17.00. no Rīgas uz Ventspili.

Visiem pasažieriem, kuri brauca minētajos datumos šajos maršrutos, ieteicams novērot savu veselības stāvokli. Ja tiek novēroti Covid - 19 infekcijai raksturīgi simptomi ieteicams palikt mājās, sazināties ar savu ģimenes ārstu, lai izvērtētu veselības stāvokli.