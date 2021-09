Rēzeknes un Varakļānu novados sākušās pašvaldību vēlēšanas

Stundā no plkst.7 līdz 8 Rēzeknes novadā, kur ir 24 946 balsstiesīgo, nobalsojuši 136 cilvēki jeb 0,55% vēlētāju. Kopā ar iepriekšējā balsošanā uz iecirkņiem aizgājušajiem Rēzeknes novadā pašlaik ir nobalsojuši 2448 jeb 9,81% vēlētāju.

Varakļānu novadā no kopumā 2544 reģistrētajiem vēlētājiem pirmajā balsošanas stundā novēlēt ieradušies 25 cilvēki jeb 0,98% vēlētāju kopskaita. Kopā ar iepriekšējā balsošanā nobalsojušajiem Varakļānu novadā līdz šim balsis atdevuši 682 cilvēki jeb 26,81% vēlētāju.

Vēlētāju aktivitāte Varakļānos ir augstāka, bet Rēzeknes novadā - zemāka nekā pašvaldību vēlēšanās jūnija sākumā, kad tika ievēlētas pārējās vietvaras. Toreiz vēlētāju aktivitāte pirmās stundas laikā sasniedza 0,61%, bet kopā ar iepriekšējā balsošanā balsojušajiem bija novēlējuši 12,92% balstiesīgo.

Kopumā abās pašvaldībās durvis vēruši 35 vēlēšanu iecirkņi. Vairums no tiem - 32 - ir Rēzeknes novadā, bet Varakļānu novadā nobalsot iespējams trīs iecirkņos.

Varakļānu novada domes vēlēšanām iesniegti četri kandidātu saraksti, kuros uz iekļūšanu domē kopumā pretendē 64 kandidāti. Savukārt Rēzeknes novada domes vēlēšanām - astoņi kandidātu saraksti ar 162 deputātu kandidātiem.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks būs līdz plkst.20.

Saskaņā ar CVK datiem, iepriekšējā balsošanā pašvaldību vēlēšanās Varakļānu novadā nobalsojusi ceturtdaļa balsstiesīgo. Trīs iepriekšējās balsošanas dienās abos novados savu izvēli izdarījuši 2964 jeb 10,78% vēlētāju. Tas ir mazāk nekā jūnijā notikušajās pašvaldību vēlēšanās, kad iepriekšējā balsošanā piedalījās 12,31% balsstiesīgo.

Vienlaikus Varakļānu novadā vēlētāju aktivitāte ir ievērojami augstāka. Tur pie vēlēšanu urnām devās 25,83% no balsstiesīgajiem jeb 657 iedzīvotāji.

Savukārt Rēzeknes novadā vēlētāju aktivitāte bija 9,25%. Trīs iepriekšējās balsošanas dienās novadā vēlēt bija devušies 2307 iedzīvotāji.

CVK skaidroja, ka sestdienas vēlēšanām vēlētāju sarakstos kopumā ir reģistrēti 27 490 balsstiesīgi pilsoņi, no tiem 2544 vēlētāju reģistrēti Varakļānu novadā, bet 24 946 vēlētāju - Rēzeknes novadā.

Vēlēšanas abos šajos novados notiek trīs mēnešus vēlāk nekā citās pašvaldībās, jo novadu aprises ietekmēja Satversmes tiesas lēmums, kas liedza Varakļānus pievienot Rēzeknes novadam.

Tiesības piedalīties vēlēšanās ir Latvijas un Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem no 18 gadu vecuma, kuriem bija reģistrētā dzīvesvietā Rēzeknes novadā vai Varakļānu novadā vismaz 90 dienas pirms vēlēšanu dienas vai kuriem attiecīgajā pašvaldībā pieder nekustamais īpašums.

Vēlētāji var balsot jebkurā tuvākajā iecirknī sava vēlēšanu apgabala robežās. Balsošanas dokuments vēlēšanās ir derīga pase vai personas apliecība. Par dalību vēlēšanās spiedogs pasē netiek likts, un principa "viens vēlētājs - viena balss" nodrošināšanai tiks lietots elektroniskais tiešsaistes vēlētāju reģistrs, kurā tiks atzīmēts, ka vēlētājs nobalsojis.

Reģistrējot vēlētājus tiešsaistes reģistrā, vēlēšanu komisijas darbinieks ar viedierīci noskenēs vēlētāja pases vai personas apliecības svītrkodu vai kvadrātkodu un pārliecināsies, ka vēlētājs ir iekļauts attiecīgās pašvaldības vēlētāju sarakstā un vēlētāju reģistrā jau nav atzīmes par viņa piedalīšanos vēlēšanās. Papildus iecirkņa komisijas darbinieks ziņas par vēlētāju ierakstīs papīra balsotāju sarakstā, kur vēlētājam būs jāparakstās par vēlēšanu aploksnes un vēlēšanu zīmju saņemšanu.

Ja tehnisku iemeslu dēļ nebūs iespējams izmantot tiešsaistes vēlētāju reģistru, vēlētāji varēs nobalsot reģistrācijas aploksnē. Vēlētāju ierakstīs atsevišķā balsotāju sarakstā, kurā vēlētājs parakstīsies par balsošanas materiālu saņemšanu. Vēlētājam kopā ar vēlēšanu aploksni un zīmēm tiks izsniegta vēl viena aploksne - reģistrācijas aploksne, uz kuras būs vēlētāja vārds, uzvārds un personas kods. Pēc tam, kad izvēle būs izdarīta, vēlētājam anonīmā vēlēšanu aploksne ar balsojumu būs jāievieto reģistrācijas aploksnē. Reģistrācijas aploksne būs jānodod iecirkņa darbiniekam pie vēlēšanu kastes, kurš to apzīmogos ar iecirkņa zīmogu un iemetīs vēlēšanu kastē.

Tiešsaistes vēlētāju reģistra darbībai atjaunojoties, vēlēšanu komisija pārbaudīs, vai vēlētājam bija tiesības balsot attiecīgajā vēlēšanu apgabalā un vai balsojums jau nav reģistrēts citā iecirknī. Vēlētāju reģistrā atzīmēs, ka vēlētājs nobalsojis attiecīgajā vēlēšanu iecirknī, balsotāju sarakstā atzīmēs, ka balsojums ir derīgs, un to pieskaitīs. Ja vēlētājs pa šo laiku būs nobalsojis citā iecirknī, balsojums tiks dzēsts un netiks līdzskaitīts.

Lai mazinātu vīrusa infekcijas Covid-19 izplatības riskus, vēlētājiem vēlēšanu iecirkņos būs jāievēro drošības pasākumi - jāietur divu metru distance, jādezinficē rokas, jāvelk sejas maska, kā arī ieteicams lietot savu pildspalvu. Ja vēlētājam to nebūs līdzi, vienreizlietojamo sejas masku un pildspalvu varēs saņemt iecirknī.

Vēlētāji var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā, ja veselības stāvokļa dēļ nebūs iespējams nokļūt vēlēšanu iecirknī, un vēlēšanu laikā viņi atradīsies sava vēlēšanu apgabala teritorijā. Pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā var arī vēlētāji, kuri atrodas pašizolācijā vai karantīnā saistībā ar Covid-19, un slimojošu personu aprūpētāji. Pieteikt balsošanu vēlētāja atrašanās vietā no 6.septembra varēs vēlēšanu iecirkņos to darba laikā. Savukārt, ja ir iespēja iesniegumu parakstīt ar drošu elektronisko parakstu vai nosūtīt pa pastu, to var iesniegt arī pašvaldības vēlēšanu komisijai. Uzticības persona var arī aizpildīt un iesniegt pieteikumu vēlētāja vārdā.

CVK uzziņu tālrunis 67049999 šodien strādās no plkst.7 līdz 24.