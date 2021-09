Saslimstība ar Covid-19 nedēļas laikā augusi visās Baltijas valstīs

Covid-19 saslimstības 14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā patlaban ir 115,2, kamēr pirms nedēļas šis rādītājs bija 85,1. Igaunijā rādītājs pieaudzis no 293,7 nedēļu iepriekš un pagājušās nedēļas laikā sasniedzis 334,4. Lietuvas rādītājs pieaudzis no 277,9 pirms nedēļas līdz 288,4 pagājušajā nedēļā.

Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas vidējais rādītājs nedēļas laikā samazinājies no 204,3 nedēļu iepriekš līdz 199,1 pagājušajā nedēļā.

Iepriekšējā nedēļā nedaudz samazinājies ievesto Covid-19 gadījumu skaits (70), sastādot 3,2% no visiem saslimšanas gadījumiem Latvijā. Laikā no 26.jūlija līdz 5.septembrim saslimušie visbiežāk Latvijā ieradušies no Turcijas - 76 gadījumi, Lielbritānijas - 47 gadījumi, Krievijas - 43 gadījumi, Irākas - 40 gadījumi, Gruzijas - 28 gadījumi, Spānijas - 25 gadījumi, Vācijas - 23 gadījumi, Lietuvas - 21 gadījumi, Īrijas - 20 gadījumi, Grieķijas - 15 gadījumi, Baltkrievijas - 14 gadījumi, Francijas - 14 gadījumi, Igaunijas - 13 gadījumi, Itālijas - 13 gadījumi.

SPKC aicina iedzīvotājus vakcinēties, jo tas joprojām ir drošākais un efektīvākais aizsardzības veids, kas pasargā no smagām slimības formām un mazina Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā.

Kā vēstīts, pagājušās nedēļas laikā atklāto Covid-19 gadījumu skaits pieaudzis par 72,6%, un tas viennozīmīgi nav saistīts ar veiktajiem skrīningtestiem saistībā ar skolu darbības uzsākšanu klātienē, noradīja SPKC.

Turpinās arī stacionēto pacientu skaita pieaugums, pagājušajā nedēļā pieaugot par 58%, un stacionāros vidēji katru dienu ārstējas 161 pacients. Iepriekš nedēļā slimnīcās bija vidēji 111 pacienti katru dienu.

Arī smagi slimojošo pacientu pieaugums ir par 75%, un vidēji 24 pacienti dienā. Iepriekš šādā stāvoklī slimnīcā ik dienas vidēji bija 15 pacienti.

No visiem veiktajiem testiem 76% bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu, bet 24% tika veikti pārējiem iedzīvotājiem.

No pozitīvajiem Covid-19 gadījumiem 13% bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu, bet 87% bija pārējā sabiedrības daļa. Skolu skrīningā atklātie pozitīvie gadījumi saistīti ar kopumā 215 izglītības iestādēm 62 administratīvajās teritorijās, un 61% no visiem skrīningā atklātajiem inficētajiem epidemiologu aptaujas laikā atklāja, ka ir novēroti saslimšanas simptomi.

Dienā veicot vidēji 31 997 testus un atklājot vidēji 314 jaunus gadījumus, aizvadītajā nedēļā kopumā tika atklāti 2199 jauni inficēšanās gadījumi.