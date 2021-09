Ķekavas mērs Žilko Portugālē apspriedīs sadarbību migrācijas problēmu risināšanā

Kā liecina pašvaldības sniegtā informācija, Žilko kopā ar projektu vadītāju Māri Ozoliņu piedalīsies Eiropas Savienības programmas "Eiropa pilsoņiem" projektā "Strings that unite us through migration", kas paredz savstarpēju sadarbību, informācijas apmaiņu ar labākās prakses piemēriem migrācijas problēmu risināšanā.

Pasākums notiks no 6.septembra līdz 9.septembrim Portugāles pilsētā Gondomarā.

Projekta mērķis ir piecos starptautiskos pasākumos apvienot iedzīvotājus, vietējās pārvaldes iestādes, ekspertus un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus, lai diskutētu par tādām problēmām kā migrācija, sabiedrības vienotība, sadarbība, eiroskepticisms, kā arī veicinātu sabiedrības aktīvāku iesaistīšanos Eiropas Savienības procesos.

Pasākumā iesaistījušās pašvaldības un bezpeļņas organizācijas no Portugāles, Maltas, Slovākijas, Spānijas, Itālijas, Rumānijas, Somijas, Latvijas, Polijas, Igaunijas, Lietuvas, Ungārijas, Zviedrijas, Bulgārijas, Vācijas, Nīderlandes, Čehijas, Grieķijas un Francijas.

Visas izmaksas par ceļošanu, dalībnieku izmitināšanu u.c. finansēs no projekta līdzekļiem.