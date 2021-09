Nīlzirgu noslēpumainā drāma

Auguste, draugu vidū saukta arī par Gusti, ir dzimusi Rīgas zoodārzā 1988. gadā un ir pēdējais no divpadsmit šeit dzimušajiem nīlzirdzēniem. Vārds viņai dots par godu Rīgas zoodārza pirmajam nīlzirgam Augustam, kurš savulaik bija patiesi leģendārs zoodārza ilgdzīvotājs. 1991. gadā Gustei no Harkovas zoodārza (Ukrainā) atveda gadu jaunāku draugu Funtiku (latviskojot – Mārciņš...). Abi sadzīvoja itin labi un dažreiz it kā tika manīta pat riestam līdzīga uzvedība, bet... tā arī nīlzirdzēnu sagaidīt neizdevās! Te vietā piebilst, ka nīlzirgiem, līdzīgi kā roņiem, bebriem un vēl dažiem citiem, ar ūdeni cieši saistītiem dzīvniekiem, nekādu izteiktu ārēju dzimuma pazīmju nav... Nīlzirgu tēviņi gan esot prāvāki par mātītēm, bet arī dzīvnieku pasaulē var būt savi Porziņģi un “spalvas svara” indivīdi...



Lai sirdsapziņa būtu tīra, 2008. gadā tika lemts, ka abiem gigantiem jāveic asins analīzes precīzai dzimuma noteikšanai. Jāteic gan, ka Funtiks un Guste bija gluži citās domās un nemaz negrasījās doties uz ambulanci...Divtonnīgie nīlzirgi, kuri turklāt var palepoties ar ārkārtīgi biezu ādas un zemādas slāni, solījās būt īpaši “smagi” pacienti! Par laimi, tapa zināms, ka kādā Vācijas laboratorijā tiek audzētas īpaši milzīgas asinssūcējas blaktis, kuras var izmantot asins paraugu iegūšanai. Sacīts- darīts! Jau drīz, par bargu valūtu iepirktie, īpaši sterilos apstākļos audzētie kukaiņi jau gausi snaikstījās stikla mēģenē uz zoodārza ambulances galda. Mulsināja gan šo asinssūcēju lēnīgums. Varbūt brāķis?... Izeja “preces” pārbaudei tika atrasta visai orģināla (bet pilnīgi slepena...). Jaunākais dzīvnieku kopējs Kārlis (uzvārds lai paliek noslēpumā) novietoja par dolāru žūksni pirkto kukaini uz savas rokas... un tas, mundri patekalējis, kāri iebakstīja garo snuķi pārdrošnieka ādā. Redzot, cik strauji uzblīst prāvā radījuma vēders, tapa skaidrs, ka “prece” ir pirmšķirīga un gatava lietošanai!

Veterinārārsti nebija sajūsmā, saņemot uzdevumu nosūtīt uz laboratoriju zoodārza nīlzirgu Funtika un Augustes asinis. (Foto: Rīgas Zooloģiskais dārzs. )

Jau pēc brīža Guste un Funtiks, snaikstoties pēc gardiem burkāniem, saņēma uz purna arī katrs pa četrām blaktīm un visi klātesošie, elpu aizturējuši, vēroja, vai plakanie asinssūcēji tik tiešām spēj izurbties cauri ne tikai Kārļa, bet arī nīlzirga ādai. Ar garajiem snuķiem iztaustījušas nīlzirga galvu, blaktis aizrikšoja uz vietu, kur āda visplānākā – pie acs, un drīz jau piesūcās apaļas un resnas kā rieksti. Ar šļirci caurdurot kukaiņa muguru, tika iegūts pietiekams daudzums asiņu, lai veiktu analīzes.



Diemžēl, saņemot no laboratorijas analīžu rezultātus, nācās mainīt ierakstu Rīgas zoodārza dzīvnieku uzskaites ailēs, jo nīlzirgs Funtiks ar steigu nu bija jāpārdēvē par NĪLZIRDZIENI FUNTI un cerības sagaidīt pēcnācējus no saticīgā nīlzirgu pāra sabruka kā kāršu namiņš! Tomēr abu apaļīgo nīlzirgu pievilcība ar to nav zudusi un abas dāmas vienmēr gaida ciemos. Bet, attīstoties laboratorisko izmeklējumu pieejamībai, jau ilgu laiku ģimenes plānošana Rīgas Zooloģiskajā dārzā notiek, kā iecerēts.