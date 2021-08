Aptauja: Latvijā 46% vecāku bērna sagatavošanai jaunajam mācību gadam plāno tērēt līdz 99 eiro

Tostarp 27% mācību grāmatu, burtnīcu, kancelejas preču, apģērba, apavu un skolas somu iegādei plāno tērēt no 50 līdz 99 eiro, bet 19% - līdz 49 eiro.

Aptaujā secināts, ka iedzīvotāju īpatsvars, kuri bērna sagatavošanai jaunajam mācību gadam plāno tērēt no 50 līdz 99 eiro, šogad sarucis līdz 2018.-2019. gada līmenim, kad attiecīgi 29% un 28% aptaujāto plānoja šādus tēriņus. Tikmēr 2020.gada rudenī šādu summu skolēna sagatavošanai jaunajam mācību gadam tērēt bija ieplānojuši 30% respondentu, taču 2017. gadā - 40% aptaujāto.

Tikmēr no 100 līdz 149 eiro, tāpat kā pirms gada, šogad iecerējuši tērēt 22% respondentu. Gandrīz nemainīgs ir arī to respondentu īpatsvars, kuri pirms jaunā mācību gada iecerējuši tērēt lielākas summas - 14% aptaujāto skolēnu vecāku iecerējuši tērēt no 150 līdz 199 eiro, 10% respondentu - no 200 līdz 299 eiro, bet 5% aptaujāto - no 300 līdz 500 eiro. Savukārt 3% norādījuši, ka skolas preču iegādei tērēs vairāk nekā 500 eiro.

Tāpat kā iepriekšējos gados, visbiežāk preces skolai vecāki iegādājas grāmatnīcās un kancelejas preču veikalos (71%), kā arī lielveikalos (59%). Vienlaikus 24% respondentu skolai nepieciešamās preces izvēlas iegādāties Latvijas un ārvalstu internetveikalos, kas ir par deviņiem procentpunktiem vairāk nekā pirms gada.

Savukārt būtiski retāk tiek izmantota iespēja pirms mācību gada sākuma iepirkties ārzemēs - ja 2019.gadā skolas preces ārpus Latvijas robežām iegādājās 7% aptaujāto, tad 2020.gadā šis īpatsvars samazinājās līdz 4%, bet šogad - līdz 3%. Tikmēr mazliet pieaugusi to aptaujāto daļa, kas skolas preces pērk un aizgūst no vecākajiem bērniem un draugiem - šogad šo atbilžu variantu norādījuši 11% respondentu, kamēr pirms gada un diviem - 8%.

Šogad aptaujā piedalījās 1417 iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 74 gadiem, 2020.gadā tika aptaujāti 1397 iedzīvotāji, 2019.gadā - 2142, 2018.gadā - 2013, bet 2017.gadā aptaujā piedalījās 945 skolas vecuma bērnu vecāki.

Aptauja veikta, izmantojot interneta aptauju "gemiusAdHoc" ar izlecošo interneta anketu palīdzību, kas tika rādītas pēc nejaušības principa izvēlētiem interneta lietotājiem. Šogad aptauja īstenota no 26. līdz 29.augustam.