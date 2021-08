Kā vēstīja raidījums "Panorāma", otra populārākā partija aptaujāto vidū nemainīgi bijusi Zaļo un zemnieku savienība (ZZS), kas, par spīti atbalsta sarukumam par 0,4 procentpunktiem, saņēma 7,3% aptaujāto balsu. Trešajā vietā ierindojas Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" (NA), kuras atbalsts starp aptaujātajiem sasniedza 7,1% jeb par 0,2 procentpunktiem mazāk nekā mēnesi iepriekš.

Tai seko "Jaunā vienotība" (JV), kurai augustā novērots lielākais atbalsta kritums - kopumā šo partiju atbalstītu 6,7% aptaujāto, kas ir par 1,1 procentpunktu mazāk nekā mēnesi iepriekš. Piecu procentu robežu aptaujā pārsniedza arī partiju apvienība "Attīstībai/Par!", kuru atbalstīja 5% respondentu jeb par 0,6 procentpunktiem mazāk nekā mēnesi iepriekš.

Otru lielāko kāpumu augustā piedzīvojusi partija "Progresīvie", kuru atbalsts augustā sasniedza 3,6%, kas bija par 0,6 procentpunktiem vairāk nekā jūlijā. Tālāk seko Latvijas Krievu savienība ar 3,3%, "Likums un kārtība" ar 3,2%, Jaunā konservatīvā partija ar 3,1% un Latvijas Reģionu apvienība ar 2,8% atbalstu.

Vairāku partiju atbalsta sarukumu "Panorāma" skaidroja, izceļot aptaujas respondentu skaitu, kuri norādījuši, ka nezina, par ko balsotu - tas palielinājies no 18,2% jūlijā līdz 23,1% augustā. Vienlaikus sarucis to personu skaits, kas vēlēšanās nepiedalītos - no 22,3% līdz 20%.

Tāpat raidījumā uzsvēra, ka aptauja veikta pirms 18.augustā lielā mērā Alda Gobzema ("Likums un kārtība") rīkotas brīvprātīgajai vakcinācijai paredzētās protesta akcijas un gājiena Rīgas centrā, kas pulcēja vairākus tūkstošus dalībnieku.