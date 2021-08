Uzņēmumā ir veiktas 20 kratīšanas un tiek uzskatīts, ka kopš 2019. gada beigām nodokļos nav samaksāti vairāk nekā 844 000 eiro. Uzņēmums saņēmis arī dīkstāves pabalstu, kas tagad būs jāatmaksā.

VID norādīja, ka pēc pirmās reizes 2019. gadā aplokšņu algu izmaksa pierimusi tikai uz dažiem mēnešiem un tad atsākusies.

VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes direktors Kaspars Podiņš norādīja: “Oficiālās algas īpatsvars palielinājās nedaudz. Sākotnēji likās, ka būs uzlabojumi, bet pēc tam redzējām, ka nē.”

Kāds no uzņēmuma darbiniekiem, lai slēptu pierādījumus, atkritumu konteinerā bija iemetis 9 000 eiro.

Kratīšanas laikā tika atrasti saraksti, kur norādītas katra darbinieka nostrādātās darba stundas un cik liela samaksa viņam pienāktos aploksnē, un cik liela ir oficiālā darba alga.

“Kolonnas” pārvaldītājs ir Latvijas un Vācijas kopuzņēmums SIA “Reho”. Kopš 2020. gada sākuma par “Reho” vienīgo īpašnieku kļuva Jānis Lasmanis.

Ieņēmumu dienestā norādīja – laika periodā no 2019. gada beigām līdz šim brīdim uzņēmums nodarbināja 350 līdz 400 darbiniekus. Daļa no viņiem strādāja arī laikā, kad tas nebija atļauts un paralēli saņēma arī dīkstāves pabalstus. Cik liela summa no valsts budžeta saņemta nepamatoti, vēl nav aprēķināts. Tikmēr nozares asociācija negodīgas konkurences dēļ nosoda aplokšņu algu izmaksas.

Pašlaik tiek lēsts, ka zaudējumi valsts budžetam varētu būt ne mazāki par 844 000 tūkstošiem eiro. Ja atbildīgā darbinieka vaina tiks pierādīta, par pārkāpumiem var tikt piemērots gan naudas sods, gan brīvības atņemšana līdz četriem gadiem.