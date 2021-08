Ilustratīvs attēls. (Foto: LETA)

Uzmanību autobusu Mālpils-Sidgunda-Garkalne-Rīga un Rīga-Garkalne-Mālpils-Nītaure-Zaube pasažieriem

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologi, veicot epidemioloģisko izmeklēšanu, noskaidrojuši, ka pasažieris, kuram apstiprināta Covid-19 infekcija, 24. augustā braucis ar autobusu Mālpils-Sidgunda-Garkalne-Rīga, (AS CATA reiss nr. 6992), plkst. 9.50 no Mālpils līdz Rīgai un atpakaļ ar autobusu Rīga-Garkalne-Mālpils-Nītaure-Zaube (AS CATA reiss nr. 7748), plkst. 16.35 no Rīgas un Mālpili.