Jau pavisam drīz var atgriezties rindas pie veikaliem

Tiesa, neatkarīgi no tā, vai veikta vakcinācija, iedzīvotājiem jārēķinās, ka var atgriezties rindas pie veikaliem un citiem pakalpojumu sniedzējiem.

Kad kumulatīvais rādītājs pārsniegs 120, tirdzniecības vietām, bibliotēkām, muzejiem un dažādu pakalpojumu sniedzējiem atkal būs jānodrošina, ka uz vienu apmeklētāju ir 25, nevis 15 kvadrātmetru platība. VM prognozē, ka šī atzīme tiks sasniegta nākamās nedēļas sākumā. 14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju šobrīd Latvijā šobrīd ir 98,9.

"Mūsu darbinieki ir gatavi tam, arī apsardzes darbinieki zina, kā rīkoties. Tas, kas būtu jāņem vērā droši vien mūsu apmeklētājiem, ja šāda situācija būs, ka rindas pie veikaliem ir iespējamas, ņemot vērā, ka groziņu skaits būs mazāks," LTV norāda "Rimi" ārējās komunikācijas vadītāja Inga Bite.

Tikmēr veikalu tīkls "Maxima" cer, ka valdība no stingrākām prasībām atteiksies. "Aicinām piemērot tādu samērības principu un parūpēties par to, lai cilvēkiem tomēr nav jādrūzmējas ārā, it īpaši nākot rudenim un ziemai, jo īpaši vērst uzmanību to uz mazā formāta veikaliem, atstājot šos 15 kvadrātmetrus uz vienu pircēju," LTV pauž "Maxima Latvija" komunikācijas vadītāja Liene Dupate-Ugule.

LTV atgādina, ka valdība jūnijā vienojās, ka turpmāk ierobežojumi automātiski mainīsies līdz ar Covid-19 izplatības pieaugumu vai samazināšanos. Tādēļ brīdī, kad Latvijā būs 120 saslimušo uz 100 000 iedzīvotāju divu nedēļu laikā, vairāki ierobežojumi kļūs stingrāki.

Tās personas, kurām nebūs Covid-19 sertifikātu, pulcēties ārpus telpām līdzšinējo 50 cilvēku vietā drīkstēs tikai 20, savukārt telpās līdzšinējo 20 cilvēku vietā varēs pulcēties 10.

Āra kafejnīcās pie viena galdiņa varēs atrasties līdz 10 cilvēkiem līdzšinējo 20 vietā. Atļautais cilvēku skaits tiks samazināts arī daļēji drošos pasākumos, kuros ielaiž ne tikai vakcinētas vai Covid-19 pārslimojušas personas, bet arī tos, kam ir negatīvs tests.