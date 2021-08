Ilūkstes klostera ēkā paveras baiss skats ar maisos saliktām cilvēku mirstīgajām atliekām

Kā noskaidrojis ReTV, pirms kāda laika pašvaldības dome pieņēmusi darbā arheologu amatieri, kurš sāka veikt izrakumus, lai atsegtu sagrautās Ilūkstes baznīcas ēkas pamatus. Vēlāk process apstājies, bet mirstīgās atliekas saliktas maisos un atstātas klostera ēkā.

Likums paredz – tiklīdz tiek atrastas cilvēku mirstīgās atliekas, par to ir jāziņo, taču Ilūkstes novada dome to neizdarīja, noskaidrojis ReTV. Līdz ar to, iespējams, 17.-18.gadsimta laika cilvēku kauli joprojām ir neapbedīti.

Foto: Ekrānuzņēmums no ReTV

"Ilūkste par nozīmīgu jezuītisma centru kļuva 17.gadsimtā, kad vietējais muižnieks Bērtulis Zībergs deva patvērumu no Rīgas izraidītajiem jezuītiem, kas veica rekatolizāciju abpus Daugavai. Viņi Ilūkstē nodibināja skolu un ģimnāziju, kā arī uzcēla klostera ēku un laikā no 1754. līdz 1769. gadam - arī baznīcu ar diviem augstiem torņiem, kas tajā laikā bija viena no lielākajām Baltijā," informē ReTV.