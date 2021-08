“Šie transmisijas gadījumi ir reti un tiek pētīti. Vairāk inficēšanās notiek no mammas pēc bērniņa piedzimšanas. Bet, kas rada risku mammai gaidībās un pašam mazulim? Tieši šis mātes stāvoklis, jo Covid-19 infekcija grūtniecēm ir viens no paaugstinātiem faktoriem smagai Covid-19 norisei, it īpaši gadījumos, ja mammai ir kāda blakus saslimšana. Ir daudz pētījumi un datu apkopojumi, kas pierādā, ka, piemēram, šādām grūtniecēm, salīdzinot ar grūtniecēm, kuras nav inficētas, apmēram ir piecas reizes lielāks hospitālizācijas risks, lielāks risks smagai un vidēji smagai slimības gaitai un arī apmēram 3-5 reizes lielāks risks priekšlaicīgām dzemdībām, kad bērniņš var piedzimst arī nedzīvs,” atklāj dzemdību speciāliste.

Ar Covid-19 saslimušām grūtniecēm ir arī lielāks risks ārstēties intensīvās terapijas nodaļā, kur būs nepieciešama plaušu mākslīgā ventilācija. Skābekļa trūkums asinīs grūtniecības laikā un agrīnā piedzimšana var arī atstāt sekas tālākai mazuļa attīstībai.

Rīgas dzemdību nama valdes priekšsēdētāja mierina, ka pandēmijas dēļ nav jāatsakās no bērnu plānošanas un ģiemnes dibināšanas: “Drošākais veids, ka mēs visi zinām, lai izvairītos no Covid-19 saslimšanas smagā un vidēji smagā formā, ir vakcinācija.”