Kā vēsta "ReTV", akcija tiek plānota izmantot pavisam citiem nolūkiem – aicinājums piedalīties Baltijas ceļa pasākumā, piesaucot lozungus par brīvību, ir arī aicinājums iestāties pret obligātu vakcināciju. Kategoriski pret šādu rīcību ir viens no Baltijas ceļa rīkotājiem Dainis Īvāns.

"To es varu saukt par tādu zaimošanu, ņirgāšanos par cilvēkiem, kas pirms 33 gadiem riskēja ar dzīvību. Šis ir viens no mēģinājumiem devalvēt to visu. Es varu izteikt tikai nicinājumu šādiem te ļaudīm, kas spekulē ar tautai, patiesībā arī starptautiski svētiem jēdzieniem, kas pasaulē nozīmē pavisam kaut ko citu – solidaritāti, nevis sabiedrības šķelšanu un naidošanu," "ReTV" viedokli pauda Īvāns.

Viņš norādīja, ka būtu gatavs arī vērsties policijā, ja pasākuma dalībnieki apdraudēs viņa drošību un tiesības atminēties Baltijas ceļu pavisam citā kontekstā.

Līdzīgu nostāju pauž arī dziesmas “Atmostas Baltija” autors Boriss Rezņiks: "Es neredzu nekādu sakaru dziesmai Baltija ar vakcinēšanos, tas sakars nav, un saprotu, ka nekad nebūs. Un, ja manam viedoklim ir kāda nozīme, es pat aizliedzu izmantot šo dziesmu kaut kādās akcijās. Pirmkārt, tam nav nekāds sakars, un, otrkārt, es neesmu pret vakcinēšanu, es esmu vakcinēts un tas ir normāli. Šaubos, ka tā var skanēt bez manas atļaujas."

Pasākuma rīkotājiem un arī pašam gaidāmajam pasākumam seko līdzi arī drošības iestādes Latvijā.

Jauns.lv jau iepriekš ziņoja par līdzīgu gadījumu, kad sašutumu par dziesmas "Manai tautai" ("Palīdzi, Dievs!") izmantošanu pretpotēšanās kampaņā pauda dziedātāja Ieva Akuratere un komponiste Brigita Ritmane.

Ieva Akuratere sociālajos tīklos rakstīja: „Kategoriski protestēju pret spekulatīvu, nesaskaņotu, patvaļīgu dziesmas „Manai tautai” („Palīdzi, Dievs!”) izmantošanu pretpotēšanās kampaņā! Kopā ar mani protestē dziesmas komponiste Brigita Ritmane un viņas māsa komponiste Lolita Ritmanis! Attopieties!

Uzskatu, ka katram jāpauž sava pārliecība ar saviem spēkiem un līdzekļiem godīgi, bez agresijas. Tikai tad vēstījumam ir spēks, ja tas ir patiess.”