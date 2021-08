Māsu asociācijas viceprezidente: vakcināciju imitējušajām medicīnas māsām nav vietas nozarē

Asociācijas viceprezidente uzsvēra, ka Latvijā aizvien pastāv nevainīguma prezumpcija, tāpēc LMA līdz brīdim, kamēr atbildīgās iestādes nav noskaidrojušas visus apstākļus un pabeigušas izmeklēšanu, atturēsies no "raganu medībām vai kādu konkrētu personu nosodīšanas".

Līdz ar to konkrēti par šiem gadījumiem LMA šobrīd varot runāt tikai pieņēmumu formā. Kā skaidroja Ortveina, māsu profesijai ir saistošs Ētikas kodekss, kas nozīmē, ka ar medicīnas māsām saistītu pārkāpumu gadījumos par tiem ziņo asociācijai, kura iekšēji, iztirzāti izskata šos gadījumus un lemj par tālākajām darbībām. Tikai šādā situācijā, izrietot no pārkāpuma apjoma, var vērsties pret kādu konkrētu medicīnas māsu. Vienlaikus asociācija arī ir pilnvarota piešķirt māsām ārstniecības personu sertifikātus, tāpēc tā arī var lemt par to atņemšanu.

Paužot savu personīgo nostāju, Ortveina norādīja, - "ja ir noticis šāda veida pārkāpumus, kur zāļu vietā pacientam ir injicēts šķīdums, tad šai māsai nav vietas medicīnas nozarē".

Runājot konkrēti par šādiem nodarījumiem, Ortveinas vērtējumā, sākumā būtu jāizprot visi lietas apstākļi, proti, kāpēc tas ir noticis, kāpēc cilvēki lūdz viltot vakcināciju un kāds ir viņu motīvs. "Vakcinācijas fakta viltošana ir brīvprātīga divu personu vienošanās," piebilda asociācijas viceprezidente.

Vakcinācijas imitācija un viltošana vienlaikus nav attiecināma tikai uz Latviju, kas vedinot domāt, ka šos cilvēkus, līdzīgi kā citviet, drīzāk vada bailes vai nogurums no runām par potenciālu vakcinācijas kā priekšnoteikuma izvirzīšanu darbam konkrētās nozarēs. "Visvieglāk vienmēr ir atrast kādu konkrētu vārdu un uzvārdu, un padarīt šo personu par vainīgo," norāda asociācijas viceprezidente, aicinot šo problēmu skatīt plašākā sistemātiskā mērogā, sasaistot to ar sabiedrībā pastāvošo attieksmi un līdzšinējo komunikācijas stilu vakcinācijas kontekstā.

Tāpat asociācijas viceprezidente pauž nožēlu par izveidojušos situāciju, kur vairākiem simtiem cilvēku ir imitēta vakcinācija, kas saslimšanas gadījumā atstās viņus nepasargātus.

Arī Latvijas Ārstu biedrība (LĀB) šajā sakarā pauž līdzīgu nostāju. Organizācija pavēstīja, ka nosoda jebkuru ārstniecības personu vai citu vakcinācijas procesa organizācijā iesaistīto personu rīcību, kas saistīta ar vakcinācijas pret Covid-19 fakta viltošanu.

"Vienlaicīgi uzskatām, ka ikvienai personai ir tiesības uz nevainīguma prezumpciju, tāpēc nav pieļaujama nosodījuma izteikšana vai soda piemērošana pirms nav pabeigts izmeklēšanas process," uzsver LĀB, aicinot iedzīvotājus un vakcinācijas procesā iesaistītos izturēties pret vakcināciju ar īpašu atbildību, lai novērstu Covid-19 radītos draudus sabiedrības veselībai un valsts ekonomikai.

Jau ziņots, ka Valsts policijas (VP) priekšnieks Armands Ruks piektdien žurnālistiem atklāja, ka ir aizturētas personas, tostarp divas medicīnas māsas, kuras organizējušas vakcinācijas pret Covid-19 imitāciju vairākiem simtiem iedzīvotāju.

Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde augusta sākumā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas brīdī par fiktīvas vakcinācijas veikšanu kādā vakcinācijas centrā aizturēja 1972., 1974., un 1976. gada dzimušas sievietes, tai skaitā arī medicīnas māsu, informēja VP.

Izmeklēšanā noskaidrots, ka šīm sievietēm bija sadalītas lomas. Divas sievietes organizēja personu, kuras nevēlas vakcinētas, bet ir gatavas maksāt, lai saņemtu Covid-19 sertifikātu, meklēšanu, kā arī naudas pieprasīšanu un pieņemšanu. Savukārt vakcinācijas centra medmāsa imitēja vakcīnas injekciju personām, kuras bija samaksājušas par Covid-19 sertifikātu un ieradušās vakcinācijas vietā ar iepriekš sagatavotu zīmīti.

Prettiesiski saņemtie naudas līdzekļi tika sadalīti starp grupas dalībniekiem. Par fiktīvo vakcināciju katru reizi no personām tika pieprasīti un saņemti 200 eiro.

Pie aizturētajām tika veiktas kratīšanas, kā rezultātā izņemti naudas līdzekļi ap 10 000 eiro, kas, iespējams, iegūti nozieguma rezultātā, un citi izmeklēšanā svarīgi priekšmeti. Turklāt vienai aizturētajai ir izņemta un arestēta "Nissan" markas automašīna, kas, iespējams, ir iegādāta par noziedzīgo darbību rezultātā iegūtajiem līdzekļiem.

Visas trīs personas atzītas par aizdomās turētajām un tām piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi, tai skaitā liegums strādāt Covid-19 vakcinācijas centros. Policijai ir pamats uzskatīt, ka minētajā kriminālprocesā, imitējot vakcināciju, faktiski neievadot vakcīnu, vismaz 200 personas ir ieguvušas Covid-19 sertifikātu par pirmās potes saņemšanu.