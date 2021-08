Vairāk kā stundas garumā studējošie pie Ministru kabineta ēkas ieturēja klusuma brīdi, lai aktualizētu augstākās izglītības finansēšanas problēmas.

Studējošo plakātos tika atspoguļotas pastāvošas problēmas augstākajā izglītībā, kas veidojas trūkstošā finansējuma dēļ.

Pēc LSA, neviens no valdības pārstāvjiem nepievienojās studējošajiem uz diskusiju.

Kā vēsta LSA, 2008. gadā finansējums ir bijis līdz šim vislielākais - 243,7 milj. eiro, taču krīzes rezultātā tas ir krasi samazinājies un pēdējos 13 gadus nav sasniedzis pat pusi no iepriekšējā apmēra.

Jauns.lv jau ziņoja, ka šonedēļ koalīcijas sadarbības sanāksmē tika lemts studentu stipendijas bāzi plāno palielināt no 99,6 eiro uz 140 eiro. Tāpat vienojās līdz šī gada beigām turpināt 60 eiro piemaksas studentu stipendijām.

LSA prezidents Kristafers Zeiļuks skaidro: “Augstu vērtējama ir valdības rīcība vēl pirms nākamā gada budžeta veidošanas vienoties par studējošo stipendiju celšanu. Tomēr mums ir jāturpina virzīties uz Ziemeļvalstu radīto piemēru, kur gadā šis stipendijas apmērs sasniedz 3000 EUR un to saņēmēju loks arī ir daudz plašāks. Ziemeļvalstīs stipendijas pēc dažādiem kritērijiem var saņemt vairāk nekā 50% studējošo, turpretī Latvijā tie ir ap 5% studējošie pilna laika klātienes valsts finansētajās studiju vietās. Līdz ar to sagaidām no valdības skaidru redzējumu stipendiju apmēra tālākai celšanai, sasniedzot 200 EUR/ mēnesī.”