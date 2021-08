Skolnieks no Latvijas izcīna šajā starptautisko olimpiāžu sezonā pirmo zelta medaļu

Starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē Latviju pārstāvēja Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolnieks Francis Keišs, Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskolas skolnieks Leons Seļeznovs, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas skolnieks Huberts Zimackis un RTU inženierzinātņu vidusskolas skolnieks Džonatans Miks Melgalvis. Papildus pirmajai šajā starptautisko mācību olimpiāžu sezonā izcīnītajai zelta medaļai, Džonatans Miks Melgalvis kļuvis arī par ceturto Latvijas pārstāvi, kas līdz šim Starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē ieguvis tik augstu godalgu.

Latvijas izlasi dalībai sacensībās sagatavoja un uzraudzīja komandas vadītāji un palīgi - E.Birznieka Jauno ģeogrāfu skolas pārstāvji Uldis Klepers, Gatis Kampernovs, Morics Roberts Mūrnieks un Armands Rudušs. Ar telpām un tehnisko nodrošinājumu Latvijas delegācijas dalībai olimpiādē savukārt palīdzēja Latvijas Universitāte, uzņemot dalībniekus un komandas vadītājus Torņakalna Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā.

“Dalībniekus šogad uzraudzīja ne tikai komandas vadītāji, bet arī videonovērošana gan no individuālām skolēnu kamerām, gan kamerām un mikrofoniem, kas pavērsti pret visu zāli. Šādā formātā tika aizvadītas trīs uzdevumu pildīšanas dienas ar multimediju testu pirmajā dienā, kam sekoja teorētisko rakstu darbu diena, noslēdzot olimpiādes pārbaudījumus ar praktisko uzdevumu un virtuālajiem Stambulas lauka darbiem. Pārējo aktivitāšu laiku dalībniekiem aizpildīja dažādi Turcijas pārstāvju organizētie tiešsaistes kultūras pasākumi un virtuālie koncerti, ceremonijas, ļaujot maksimāli nodrošināt klātienes atmosfēru,” norāda Latvijas delegācijas vadītājs Uldis Klepers.

Par absolūto Starptautiskās ģeogrāfijas olimpiādes čempionu šogad kļuva dalībnieks no Krievijas. Savukārt par godalgām bagātākajām izlasēm šogad kļuva komandas no Singapūras un Krievijas. 46 valstu konkurencē savstarpēji sacentās 180 skolēni, kas ir viens no visu laiku augstākajiem rādītājiem. Iecerēts, ka nākamajā gadā Starptautiskā ģeogrāfija olimpiāde varēs norisināties klātienē Francijas galvaspilsētā Parīzē.