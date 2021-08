Kampaņā "Mierīgs, jo gatavs" informēs iedzīvotājus par rīcību krīzes situācijās

Aizsardzības ministrs Artis Pabriks (AP) uzsvēra, ka fundamentāli svarīgi ir veicināt iedzīvotāju izpratni par valsts un katra indivīda lomu potenciālā krīzes situācijā. "Ar kampaņu mēs atgādinām, ka ragavas tik tiešām ir jāgatavo vasarā".

Kampaņas laikā AM ar testu, paraugstundu, sociālo eksperimentu un citām aktivitātēm mudinās sabiedrību apgūt no jauna, vai atsvaidzināt zināšanu pamatus par rīcību ārkārtas apstākļos, lai dažādās krīzes situācijās spētu adekvāti, racionāli un tālredzīgi plānot savu turpmāko rīcību. Īpašu uzmanību plānots pievērst bērnu un jauniešu auditorijai, kas jau pastarpināti tiek iepazīstināta ar valsts drošības jautājumiem, bet no 2024. gada apgūs valsts aizsardzības mācību vispārējās izglītības ieguves laikā.

Kampaņas laikā tiks aktualizēti jautājumi par visaptverošu valsts aizsardzību un to saistību ar iedzīvotāju gatavības paaugstināšanu noturībai krīzes situācijās. Ikviens iedzīvotājs tiek aicināts pārbaudīt savas zināšanas īpaši kampaņai sagatavotā testā, lai uzzinātu, par kurām jomām šobrīd ir pietiekami zināšanu un kurās tās būtu jāstiprina mājaslapā "www.72.sargs.lv".

Latvijā un citās pasaules valstīs krīžu un ārkārtas situāciju pārvarēšanas plāni tiek veidoti, ņemot vērā iedzīvotāju gatavību 72 stundas jeb trīs diennaktis parūpēties par sevi un tuviniekiem, jo atbildīgie dienesti ne vienmēr spēs sniegt palīdzību nekavējoties. Tāpēc ir svarīgi, ka ikvienam Latvijas iedzīvotājam ir pilnībā skaidrs rīcības plāns krīzes situācijās.