Pieaugusi iedzīvotāju pārliecība par savu veselību

Pārliecība par savu veselību visstraujāk pieaugusi to cilvēku vidū, kuri savu dzīvesveidu vērtē kā kopumā neveselīgu.

69% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju piekrīt apgalvojumam, ka tiem ir laba veselība - tas ir par desmit procentpunktiem vairāk nekā gadu iepriekš. Pieaugums novērojams visās sabiedrības grupās neatkarīgi no vecuma, dzimuma, dzīvesvietas un labklājības līmeņa.

Biežāk jeb 78% gadījumu sevi par veseliem uzskata tie iedzīvotāji, kuri savu dzīvesveidu kopumā vērtē kā veselīgu, tomēr, salīdzinot ar 2020. gadu, strauji pieaudzis arī iedzīvotāju ar neveselīgu dzīvesveidu veselības pašvērtējums. Šogad savu veselību kā labu novērtējusi teju puse jeb 49% iedzīvotāju ar neveselīgu dzīvesveidu, kamēr pagājušajā gadā tie bija vien 30%.

"Mana Aptieka farmaceite" un Tukuma aptiekas vadītāja Agnese Ritene skaidro, ka darbs no mājām un izvairīšanās no dažādu publisku vietu apmeklēšanas daudziem iedzīvotājiem pērnā gada rudens, ziemas sezonā ļāva izvairīties no tādām tradicionālām saslimšanām kā saaukstēšanās, infekciju slimības un vēdera vīruss.

"Tas varētu būt viens no iemesliem, kādēļ cilvēki savu veselību vērtē kā labāku, salīdzinot ar gadu iepriekš. Proti, cilvēks domā, ja man šogad izdevās izvairīties no saslimšanas, tai skaitā no Covid-19, tad man ir stipra veselība, neraugoties uz to, ka cilvēks, iespējams, ir juties emocionāli sliktāk vai viņam piemīt kāds veselībai kaitīgs ieradums vai hroniska kaite," norāda Ritene.

Pētījums atklāj, ka aptuveni trešdaļa iedzīvotāju savu dzīvesveidu vērtē kā neveselīgu, biežāk tie ir vīrieši (42%), retāk - sievietes (28%). Savukārt 65% aptaujāto uzskata, ka tiem ir veselīgs dzīvesveids.

Visbiežāk savu dzīvesveidu kā veselīgu vērtē cilvēki vecumā no 18 līdz 34 gadiem (74%), sievietes (72%) un iedzīvotāji ar augstāko izglītību (75%). Tajā pašā laikā novērots, ka 62% aptaujāto ikdienā neveic pietiekami daudz fizisko aktivitāšu.

"Veselības centra 4" ģimenes ārste Ilze Skuja stāsta, ka pētījums iezīmē diezgan satraucošu tendenci, kas norāda uz to, ka cilvēki neuzskata, ka viņu veselība ir saistīta ar pašu dzīvesveidu un paradumiem. "Ja cilvēks jūtas labi, tad viņš, visticamāk, arī uzskata, ka viņa dzīvesveids paša veselību nekā neietekmē. Pārliecība par savu veselību, ja tā ir pamatota, protams, ir labi, taču te man ir bažas, ka tā, dažādu apstākļu ietekmēta, drīzāk ir nepamatota un var radīt arī nopietnus veselības riskus," norāda Skuja.

"Mana Aptieka & Apotheka Veselības indekss" ir ikgadējs Latvijas iedzīvotāju veselības stāvokļa pašvērtējuma un profilakses tendenču mērījums. Indekss tapis sadarbībā ar tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centru SKDS, ik gadu tiešās intervijās tiek aptaujāts reprezentatīvs iedzīvotāju skaits - 1018 cilvēki vecumā no 18 līdz 75 gadiem. Šis ir jau sestais "Mana Aptieka & Apotheka Veselības indekss". Aptauja veikta 2021. gada martā.