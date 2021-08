Latvijas statusu mainīs no saņēmējvalsts uz donorvalsti Daudzpusējā investīciju garantiju aģentūrā

Kā skaidroja Finanšu ministrija (FM), kļūstot par MIGA pirmās kategorijas valsti, Latvijai kopā ar pārējām Baltijas valstīm tiks nodrošināts Ziemeļvalstīm līdzvērtīgs statuss.

FM paredz, ka vienota Baltijas valstu pāreja uz MIGA pirmo kategoriju stiprinās Latvijas kā donorvalsts reputāciju un pārstāvību Pasaules Bankas grupā.

Atbilstoši MIGA konvencijai, statusa maiņas gadījumā palielināsies arī Latvijas balsstiesību apjoms MIGA - no pašreizējām 395 balsīm jeb 0,18% no kopējā balsstiesību apjoma uz 413 balsīm jeb 0,19% no kopējā balsstiesību apjoma. Latviju kopā ar pārējām Ziemeļu un Baltijas valstīm Eiropā pārstāvēs MIGA reģionālais birojs Parīzē.

MIGA procedūra paredz - ja valsts vēlas mainīt savu dalībvalsts statusu, tai jākonvertē nacionālā valūtā veiktā iemaksa uz brīvi konvertējamu valūtu. Ņemot vērā, ka Latvija ir Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts un veiktā iemaksa Latvijas Bankas kontā MIGA mērķiem jau ir konvertēta eiro valūtā, šī prasība jau ir izpildīta. Vienlaikus netiek plānotas iemaksas MIGA kapitālā. Līdz ar to Latvijas pārejai uz pirmo kategoriju nebūs fiskāla ietekme.

FM uzdots sagatavot un iesniegt pieteikumu Daudzpusējā investīciju garantiju aģentūrā par Latvijas statusa maiņu no otrās kategorijas uz pirmo kategoriju.

Daudzpusējā investīciju garantiju aģentūra dibināta 1988. gadā, Latvija tai pievienojās 1998. gadā. Aģentūra veicina pārrobežu investīcijas attīstības valstīs, sniedzot garantijas - politiskā riska apdrošināšanu un kredīta kvalitātes uzlabošanu - investoriem un aizdevējiem.