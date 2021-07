Rīgas Zooloģiskā dārza roņi atsāk treniņus

Tomēr, kā īsts sportists nevar iztikt bez, kaut tukšas, bet arēnas, un dziedonis bez dziedāšanas, kaut vannas istabā, arī Rīgas zoodārza slavenākajiem "aktieriem" pelēkajiem roņiem Puikam un Kristai jau sen pleznas niezēja atsākt intensīvus treniņus, cerībā uz ļaužu saprātu vakcinējoties un drīzu pulcēšanās ierobežojumu atcelšanu. Tad nu ik dienu aptuveni pulksten vienpadsmitos apmeklētājiem var palaimēties ieraudzīt gan Puikas augsto "delfīna lēcienu", gan azartisko basketbola un futbola spēli ar sekojošiem dziesmu un deju priekšnesumiem, gan arī profesionāla glābēja cienīgu darbošanos ar glābšanas riņķi. Tik kādreiz itin populārā gleznošana gan vēl nevedas, jo ūdens pārāk silts un reizēm pat ronim piezogas slinkums.

Šobrīd Puiku droši var uzskatīt par vienu no izglītotākajiem pelēkajiem roņiem Eiropā un viņa arsenālā ir vismaz 30 dažādu komandu izpildes. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Roni Puiku savulaik, pirms 22 gadiem, novārgušu un netīru uz Rīgas zoodārzu atveda no jūras krasta un pēc pieciem gadiem viņš uzsāka treniņus, vispirms iemācoties pēc komandas iznākt krastā, kā arī atrast ūdenī un nodot trenerei mīļoto rotaļlietu. Drīz trenere jau varēja bez bažām iztaustīt prāvā roņa pleznas un pat zobus, kas ļoti atviegloja dzīvnieka veterināro aprūpi. Šobrīd Puiku droši var uzskatīt par vienu no izglītotākajiem pelēkajiem roņiem Eiropā un viņa arsenālā vismaz 30 dažādu komandu izpilde, sākot ar omulīgu velšanos pa krasta oļiem un aplaudēšanu, guļot uz saliņas, beidzot ar basketbola spēli un visai gaumīgu gleznošanu ar ūdenskrāsām. Vairākus trikus iemācījusies izpildīt arī krietni jaunākā ronene Krista, taču viņai gan biežāk nākas rātni noskatīties priekšnesumos no malas un saņemt daļu no Puikas nopelnītajām zivīm.

96 Foto Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza iemītnieki pozē fotogrāfijām +92 Skatīties vairāk



Ja kāds apmeklētājs sajūsmā iesaucas – "Tas gan dresēts!", tūdaļ gribas iebilst. Roņus neviens nedresē, tos trenē, vai palīdz tiem rast motivāciju kustēties, darboties un domāt. Savvaļā, jūrā barības ieguve vienmēr ir saistīta ar kustību un dažādu risinājumu meklējumiem. Roņiem tas būtu pārāk vienkārši – satvert pamesto skumbriju un apēst to. Viņi ar acīmredzamu nepacietību gaida pulksten 11.00 un trenera parādīšanos, un parasti ar labpatiku izpilda katru komandu, lai tikai darbošanās ritētu pēc iespējas ilgāk. Un Rīgas zoodārzs rūpējas, lai dzīvniekiem nebūtu garlaicīgi.

55 Foto Pēc Covid-19 ierobežojumu atvieglošanas apmeklētājiem durvis vēris Rīgas Zooloģiskais dārzs +51 Skatīties vairāk