Savaldīgie latvieši kļuvuši karstasinīgi: sašutis par "Sadales tīkls" izdarībām, kāds zemnieks ķēries pie motorzāģa

Vīrietis ar motorzāģi zāģē elektrības stabus - šāda aina šo pirmdien bija vērojama kādā lauku saimniecībā Alūksnes novadā un tagad šis video klejo soctīklos.

Tajā redzams, ka elektromontieri turās drošā attālumā, filmē un mēģina saniknoto zemnieku aizdzīt. Kā noprotams no abu pušu kaismīgās diskusijas, zemes saimnieks neapmierināts, jo stabi uzstādīti nevietā.

Latvijas Televīzijai izdevies noskaidrot zemes īpašnieku un sazināties ar viņu. Vīrietis lūdzis neatklāt viņa vārdu, bet piekrīt pastāstīt savu versiju par notikušo.

Pirms gada AS "Sadales tīkli" esot piedāvājuši atjaunot elektrības līniju uz kādu ēku, kas atrodas uz viņa zemes. Zemnieks atteicies, paskaidrojot, ka māja ir veca, viņš neplāno to izmantot un pēc dažiem gadiem vēlas to pavisam nojaukt, taču AS "Sadales tīkli" uzstāja – līnija esot sliktā stāvoklī un steidzami jāmaina. Tādēļ zemnieks galu galā piekritis saskaņot būvdarbus:

"Viņi tur plijās man virsū – mēs izprojektēsim un uztaisīsim. Es viņiem rādīju – vecā līnija iet pa grāvmalu. Vecās līnijas vietā lūdzu taisiet. Viņi sāka līniju mainīt un liek tīrumam pa vidu. Es saku – pag, tā taču nebija runāts. Kur projektētājs? Kur viss? Nekā!

Tad es saku, lai aptur darbus. Nekā! Jūs sačakarējāt manu īpašumu, saprotat? Viņi neklausa. Saka – ej tu "vienu māju tālāk". Es vienreiz pabrīdinu, otreiz pabrīdinu – ja neapstāsieties, es nogriezīšu. Viņi smīn. Smīkņā. Nu – tā es viņiem tur aizgriezu."

Uzņēmumā AS "Sadales tīkls" skaidro – darbus minētajā objektā veicis "Sadales tīklu" piesaistīts apakšuzņēmējs SIA "Amatas energoceltnieks" un tie esot veikti atbilstoši iepriekš saskaņotajam projektam.

To, vai darbi patiešām veikti atbilstoši projektam, varētu izšķirt novada būvvalde. Taču, pat ja atklāsies pārkāpumi būvniecības procesā, par trakulīgo zāģēšanu zemes īpašniekam draud nepatikšanas.

AS "Sadales tīkli" jau vērsušies policijā un aplēš uzņēmumam nodarītos zaudējumus. Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde esot saņēmusi iesniegumu par šo konfliktu un drīzumā pret zemnieku varētu tikt uzsākts kirminālprocess par svešas mantas tīšu bojāšanu.