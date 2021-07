Interneta krāpniekiem lētticīgo pietiek

Kādai rīdziniecei piezvanījusi nezināma persona no ārvalstu numura un piedāvājusi iegādāties kriptovalūtu. Krāpnieki pārliecinājuši, ka viņai jāreģistrējas interneta vietnē Matbea.com un no saviem bankas kontiem jāpārskaita nauda. Uzķeroties uz blēžu pārliecināšanas spējām, sieviete gan no sava, gan no sava vīra konta noziedzniekiem pārskaitījusi gandrīz 100 000 eiro.

Iesniegums par krāpšanu saņemts arī Alūksnes iecirknī. Cietusī ziņo, ka viņa pērn aprīlī internetā ieraudzījusi sludinājumu ar aicinājumu ieguldīt naudu biržā. Kopumā līdz 2020. gada septembrim viņa ieguldījusi naudu 23 reizes, zaudējot 14 000 eiro.

Turklāt šā gada 1. jūlijā sieviete mobilajā lietotnē "WhatsApp" saņēmusi zvanu no vīrieša, kurš piedāvājis palīdzēt atgūt zaudētos līdzekļus. Iegūstot cietušās personas datus un internetbankas pieejas datus, viņas vārdā paņemti ātrie kredīti par 215 eiro.

No Jelgavas novada iedzīvotājas krāpnieki, uzdodoties par kredītu brokeriem, izblēdījuši 10 705 eiro, un Daugavpils iedzīvotājai, izmantojot internetu, izkrāpti 9800 eiro.

Jūrmalas iecirknī saņemta informācija no iedzīvotājas, kurai piezvanījusi nepazīstama krieviski runājoša sieviete, kura uzdevusies par SEB bankas darbinieci un apgalvojusi, ka viņas kontā tiek veiktas nelikumīgas darbības. Vēlāk telefonsarunai pieslēgusies vēl cita viltvārde. Jūrmalniece noticējusi un rīkojusies pēc krāpnieču instrukcijām, atklājot bankas konta datus, un no viņas konta noņemti 45 197,54 eiro.

Tāpat apkrāpti daudzi citi, gan par dažiem simtiem, gan dažiem tūkstošiem eiro. Valsts policija atgādina, ka nekādos apstākļos nedrīkst nevienam izpaust bankas kontu pieejas kodus, ievadīt bankas datus svešinieku atsūtītās interneta vietnēs un lejuplādēt viņu programmatūras.