“Pirms ceļojuma ekvadoriešu gids mūs informēja, ka izbraucot vajadzēs PCR testu. Tādu bija veikuši viņa klienti no ASV, un viss bijis kārtībā,” stāsta Māris, viens no ceļotāju trijotnes. Uz Ekvadoru viņi lidoja caur Amsterdamu, tobrīd vajadzēja negatīvu testu arī ieceļošanai Nīderlandē, kaut arī visi bija vakcinēti un varēja uzrādīt sertifikātu.

Pēkšņi nepareizs tests

Turpceļš noritēja kā plānots, testu par 50 dolāriem (Ekvadora ir pārgājusi uz ASV valūtu) visi veica 5. jūlija vakarā viesu namā Andu kalnu pakājē – katram piemaksājot vēl astoņus dolārus, mediķus varēja izsaukt uz mājām. Nākamajā dienā visi saņēma negatīvu rezultātu, dokumentu gan izdrukāja, gan lejuplādēja viedtelefonos. 7. jūlija pēcpusdienā bija paredzēts izlidot uz Amsterdamu ar KLM reisu.

“Pie biļešu reģistrācijas sākās problēmas. Mums paziņoja, ka PCR testi nekam nederot, vajagot veikt antigēnu testu. Tas, cik zinu, ir mazāk uzticams. Lidostas darbinieks, iespējams, maiņas vecākais, rādīja telefonā dokumentu angliski, ka Nīderlandē no Ekvadoras kā augsta riska valsts varot ierasties tikai ar šo testu. Es gan tajā pašā tekstā pamanīju, ka izņēmums ir vakcinētie,” stāsta Māris.

Uz šo iebildi darbinieks tomēr piekāpās. Tiesa, vakcinācijas sertifikātu kvadrātkodus vismaz ārpus Eiropas Savienības pārbaudītāji nespēja nolasīt, tulkojums angļu valodā ir tik maziem burtiem, ka to pamana, kad pasažieris iebaksta ar pirkstu. “Ārzemniekiem grūti uztverams dokuments,” šo veikumu raksturo Māris.

Biļetes izsniedz, bet lidmašīnā neielaiž

Lai nu kā, Kito lidostā latviešiem reģistrēja bagāžu, izsniedza biļetes, viņi izgāja drošības kontroli, saņēma pasēs zīmogu par izbraukšanu. Tikai – kad bija jākāpj lidmašīnā, ieradās uzņēmīgais lidostas darbinieks un paziņoja, ka nekur viņi nebrauks.

“Sākās nez kādas pārbaudes, mums sāka kaut ko klārēt par imigrāciju un prasīt, vai ir biļetes uz Latviju no Nīderlandes. Parādīju datorā rezervāciju, man paziņoja, ka vajagot biļeti. Ieskaidrot, ka reģistrācija "airBaltic" reisam vēl nav sākusies, nebija iespējams,” turpina Māris.

Tas viss vilkās pāris stundas, Māris pat sazvanīja Nīderlandes goda konsulu Ekvadorā, kurš neko līdzēt nespēja un nostājās lidostas cerbera pusē. Latvijas Ārlietu ministrijas Konsulārajā dienestā spēja vien ieteikt pieprasīt oficiālus dokumentus par šādas rīcības iemesliem. Tikmēr "Copa Airlines" – KLM sadarbības partneru – lidmašīna aizripoja pa skrejceļu, lai dotos uz Panamu, kur būtu jāpārsēžas uz Amsterdamas reisu.

Izraida no lidostas

Vienīgais kaut cik saprotamais arguments bija, ka ceļotāji nav aizpildījuši Nīderlandes veselības deklarāciju. Ieteikumi, kur to izdarīt, izpalika, tāpat uz jautājumu, kur tad varētu veikt to pareizo testu, atbilde bija: “Nezinu.” “Ekvadorieši ir laipni, jauki cilvēki, bet šie bija kas cits. Palūdzu ūdeni, atbilde bija mirklīti, rezultāts – nulle. Draugam atteica ārsta palīdzību (viņam ir diabēts),” sašutis ir Māris.

Centīgais Ekvadoras lidostas darbinieks latviešus noņēma no trases pirms iekāpšanas lidmašīnā. (Foto: Aculiecinieka foto)

Galu galā trijotnei atdeva pases un bagāžu, izsniedza dokumentu, ka nav bijuši vajadzīgie papīri, un izraidīja no lidostas. Vienam no viņiem bija sabojāts čemodāns, taču prasība to dokumentēt ignorēta. Atlika vien atgriezties ar taksometru viesnīcā un izlemt par tālāko. Gids, to uzzinājis, ļoti atvainojās, bija gatavs segt uzturēšanās izdevumus Kito un samaksāja par taksometru.

Atrod ceļu mājup caur Spāniju

Ceļotāji gan izlauzās no Ekvadoras tajā pašā vakarā – izpētīja internetā, ka Spānija vakcinētajiem, vismaz ne Eiropas Savienības pilsoņiem, neprasa pat testu. “Līdz reisam uz Madridi bija atlicis mazāk par trim stundām. Paspējām nopirkt biļetes un vēl aizpildīt Spānijas Veselības ministrijas vietnē kovida deklarāciju. Taksometrs jau stāvēja pie durvīm, kad spiedu pēdējās pogas,” atceras Māris.

Ceļš līdz lidostai ilga ap 45 minūtēm, līdz reisam vēl bija vismaz pusotras stundas. Cerbers laikam bija devies mājās pēc labi padarīta darba, un šoreiz latvieši izlidoja uz Eiropu bez problēmām. Ieradušies Madrides lidostā, viņi nopirka biļetes uz "airBaltic" Rīgas reisu un pēc nakts viesnīcā laimīgi aizlidoja uz mājām. Piedzīvotais, protams, ir radījis cirtienu pa kabatu, un tagad jāvēršas pie apdrošinātājiem.

Pretrunīga informācija

Kurš īsti vainojams šajā stāstā, ceļotājiem skaidrs nav. Tas var būt gan pārcentīgais Ekvadoras burta kalps, kurš ne visus burtus prata vai vēlējās lasīt, tā var būt arī Nīderlande, kas vakcināciju neuzskata par argumentu ceļošanai, taču vienlaikus neslēdz reisus uz valstīm, ko pati atzīst par nedrošām.

Turklāt Šengenas līgumam veltītajā mājaslapā Schengenvisainfo.com izlasāms, ka Nīderlandes valdība kopš jūlija atļāvusi Eiropas Savienības ceļotājiem iebraukt valstī, uzrādot Covid-19 vakcinācijas vai izslimošanas sertifikātu, bet testu nemaz neprasa.

“Vai vēl kādreiz atgriezīsimies Ekvadorā, grūti spriest. Gids gan pēc notikušā solīja speciālu cenu Amazones apmeklējumam. Katrā ziņā no Nīderlandes labāk izvairīsimies,” piebilst Māris. Mēģinājums sazināties ar Nīderlandes vēstniecību Rīgā atdūrās pret automātisko atbildētāju.