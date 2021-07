Vairums vakar atklāto Covid-19 gadījumu reģistrēti Rīgā un Siguldas novadā

Rīgā kopumā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits galvaspilsētā pašlaik ir 306 cilvēki. Tikmēr Siguldas novadā reģistrēti četri jauni saslimušie pēdējās divās nedēļās saslimušo skaits ir pieaudzis līdz 30 iedzīvotājiem. Tikmēr virknē citu pašvaldību atklāts mazs skaits jaunu inficēto.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā - 306, Siguldas novadā - 30, Augšdaugavas novadā - 27, Tukuma novadā - 24, Valmieras novadā un Ventspilī - katrā 21, bet Daugavpilī - 20 iedzīvotāji. Vienlaikus Saldus un Varakļānu novadā pēdējo 14 dienu laikā nav reģistrēts neviens inficēšanās gadījums ar Covid-19.

Aģentūras LETA aprēķini, kas balstās uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem par iedzīvotāju skaitu novados 2021.gada sākumā un SPKC datiem par pēdējās 14 dienās saslimušajiem Latvijas pašvaldībās, liecina, ka 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā patlaban ir 35,4 gadījumi.

Desmit pašvaldībās šis rādītājs ir augstāks, tostarp piecās tiek pārsniegts par 50%. Visaugstākais saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotājiem ir Augšdaugavas, Siguldas, Salaspils novadā, Ventspilī, Tukuma novadā, Rīgā un Valmieras novadā.

Divu nedēļu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir teorētisks rādītājs, kas ļauj salīdzināt saslimstības līmeni teritorijās ar atšķirīgu iedzīvotāju skaitu, un tas nenorāda konkrētu saslimušo skaitu.

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem jaunajiem saslimušajiem deviņi ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem, astoņi ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem un vecumā no 70 un vairāk, seši ir vecumā no 50 līdz 59, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī Latvijā konstatēti 48 jauni inficēšanās ar Covid-19 gadījumi un saņemtas ziņas par trīs ar šo slimību saistītiem nāves gadījumiem, liecina SPKC sniegtā informācija.

Saslimstības ar Covid-19 divu nedēļu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā pēdējās diennakts laikā nokrities no 38,2 līdz 35,4. Pēdējo reizi zemāks kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju bija pērn 5.oktobrī, kad šis rādītājs bija 33.

Pagājušajā diennaktī Latvijā veikts 6891 Covid-19 izmeklējums, savukārt pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 0,7%.

Latvijā līdz šim ar Covid-19 kopumā ir saslimuši 137 747 cilvēki. Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējo 14 dienu laikā Latvijā konstatēti 670 inficēšanās ar Covid-19 gadījumi, bet pārējie tiek uzskatīti par slimību jau pārslimojušiem.

No pagājušajā diennaktī mirušajiem Covid-19 slimniekiem viens cilvēks bija vecumā no 40 līdz 49 gadiem, viens - vecumā no 50 līdz 59 gadiem un vēl viens - vecumā no 80 līdz 89 gadiem. Kopumā Latvijā miruši 2533 ar šo slimību sasirgušie.