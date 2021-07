Pārpublicējam skolotājas Māras Ozolas ierakstu nerediģētā formā:

Nesaprotu. Es kaut ko tiešām nesaprotu. Visa TV un citi mediji pilni ar jautājumu: kā mācīsim un mācīsimies rudenī? Ne jau par izglītības reformu ir runa, bet par vienkāršu faktu, ka skolotāji negrib potēties. Un tā ir lieta, ko es tiešām nesaprotu. Iedomājos – ja es nebūtu potēta un kāds no maniem skolēniem vai viņu ģimenes locekļiem saslimtu, man taču gribot negribot būtu jādomā, ka varbūt tieši es esmu padevusi tālāk to nelaimi. Kā tad lai es tālāk dzīvotu? Ar tādu sirdsapziņu! Vai es to varētu nomierināt ar domu, ka man ir tiesības uz savu viedokli, ka man var rasties kādas blaknes no potes? Taču ne! Un ja vēl tam bērnam būtu smaga slimības gaita vai kādas ilgstošas sekas!... lai cik maza būtu šāda iespēja, man jādara viss, lai to nepieļautu. Ja man tas vienalga, tad, pie velna, kas es par skolotāju!

Un, ja paskatās no otras puses, arī nekas labs nerādās. Ja es nebūtu potēta, tad ar saviem gadiem un slimību buķeti ik dienu skolā vadītu kā zem ložmetēju stobriem. Skolnieki (un, protams, arī dārziņu bērni) taču ir īsti vīrusu un citu nejaucību pārnēsāšanas lielmeistari. Kad turos no tiem pa gabalu tālmācības vai atvaļinājuma laikā, praktiski neslimoju. Pietiek aiziet uz skolu, un gatavs! – iesnas vai kas nopietnāks klāt. Kā varētu domāt par stundas vadīšanu vai citām amata lietām, ja visu laiku jāpatur prātā, ko drīkst vai nedrīkst darīt un ka tik šie mani neaplaiž. Un tad vēl pašai visvisādi noteikumi jāievēro.

Nē, sirsnīgi pateicos! Jau esmu izdarījusi visu, lai pasargātu sevi, savu ģimeni un savu sirdsapziņu. Un nemaz nejūtos ne apspiesta, ne piespiesta, ne nozombēta, tieši otrādi – atvieglota, ka no savas puses esmu darījusi visu iespējamo.

Starp citu, pirms 200 gadiem tieši skolotāji (kas tolaik skaitījās inteliģences pārstāvji) centās pierunāt vecākus potēt savus bērnus pret bakām. Netrūka zinošu cilvēku, kuri ne sliktāk par sociālajiem tīkliem izplatīja drošas un pārbaudītas ziņas, ka potes ir sātana izgudrojums un potētie pa taisno nonāks ellē (Bila Geitsa vecmāmiņa, redz, tad vēl nebija dzimusi), ka pote izraisīs slimību, ka nopūs roka vai kāja utt. Vai tas neko neatgādina? Nomira daudzi cilvēki, kurus būtu varēts izglābt. Vēsture atkārtojas.

Vērtēs, vai noteikt vakcinēšanos pedagogiem kā obligātu

Jau ziņots, ka pedagogi var tikt iekļauti obligāti vakcinējamo profesiju pārstāvju sarakstā, bet pirms tam Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) vēl divas nedēļas nogaidīs un vēros, vai palielinās izglītības sektorā strādājošo vakcinācija pret Covid-19, pirmdien preses konferencē pēc koalīcijas partiju sadarbības sanāksmes sacīja izglītības ministre Anita Muižniece (JKP).

Politiķe uzsvēra, ja izglītības sektors nonāks situācijā, ka pedagogu vakcinācija nav pietiekama epidemioloģiski drošu mācību nodrošināšanai, proti, ir zem 80%, tad IZM izskatīs iespēju pedagogiem paredzēt obligātu vakcināciju. Tajā pašā laikā ministre pauda pārliecību, ka skaidrojošie un vakcināciju motivējošie risinājumi patlaban ir pietiekami.

Muižniece vērtēja, ka izglītības sektors vakcinācijā ir "gana aktīvs" - beidzamās divas nedēļas, salīdzinot ar iepriekšējiem vakcinācijas rezultātiem, ir uzrādījušas 2 procentpunktu pieaugumu.

Ministre informēja, ka pirmsskolas izglītības līmenī pret Covid-19 vakcinējušies vien 42% strādājošo, vispārējā izglītībā - 57%, savukārt augstākajā izglītībā - jau 74%.

Savukārt, ja nākamajās divās nedēļās izglītības sektorā vakcinācijas tempi nekāps, IZM apsvērs iespēju pedagogu profesiju iekļaut obligāti vakcinējamo profesiju sarakstā. "Primāri svarīgi tas, ka skolēniem ir tiesības uz kvalitatīvu izglītības ieguvi," sacīja politiķe.

Muižniece norādīja, ka IZM turpina strādāt pie valdības prioritārā mērķa - izskaust Covid-19 izplatību Latvijā, tāpēc otrdien ministrija valdībā rosinās iegādāties gaisa mērierīces dažādu reģionu skolām, lai skolēni un skolotāji rudenī varētu atgriezties klātienes mācībās.

"Protams, tās nav zāles. Zāles ir vakcinēta sabiedrība," sacīja Muižniece, norādot, ka gaisa mērierīces klasēs būs papildu rīks arī pēc Covid-19 pandēmijas, kas nodrošinās veselīgu vidi skolās.

Jau ziņots, ka IZM pieļauj iespēju rīkot izglītojošas kampaņas ar epidemiologiem un imunologiem, lai skolotājiem un citiem izglītības jomas darbiniekiem skaidrotu neatbildētos jautājumus par vakcināciju pret Covid-19.

Muižniece iepriekš apliecināja, ka meklēs risinājumus, lai pārliecinātu šaubīgos izglītības darbiniekus par vakcināciju pret Covid-19.

Viņa norādīja, ka viena no iespējām būtu izglītojošas kampaņas, kurās epidemiologi un imunologi varētu skaidrot vakcinācijas ieguvumus un nepieciešamību.

Ministre apgalvoja, ka ir gatava iesaistīties skaidrošanā un izglītošanā par vakcināciju, jo viņas prioritāte ir nodrošināt klātienes mācības visām klašu grupām.