"Mūsu acīs viņa ir politiskā ieliktene" - Priekuļu iedzīvotāji sašutuši par Cēsu novada domes rīcību

Vietējie iedzīvotāji ir neizpratnē, kādēļ Priekuļu pārvaldes vadītājas pienākumu izpildītājas amatam izraudzīta pašlaik pašvaldībā nestrādājoša persona ar, viņuprāt, zemu reputāciju.

Šīrante no Priekuļu novada Liepas pagasta pārvaldes vadītājas amata atkāpās 2019.gada martā, pēc tam, kad 27.februārī viņu 0,94 promiļu reibumā, vadot dienesta auto, apturēja Valsts policijas amatpersonas.

"Nav saprotams, kādēļ jaunā Cēsu novada pašvaldības vadība atbildīgajā amatā iecēla personu, kurai ir tik iedragāta reputācija. Šāda pašvaldības rīcība neveicina iedzīvotāju vēlmi doties uz vēlēšanām un grauj iedzīvotāju uzticību vietējai varai. Mūsu acīs viņa ir politiskā ieliktene," sacīja kāds Priekuļu iedzīvotājs.

Arī sieviete, kas aģentūrai LETA zvanīja vairāku priekuliešu vārdā, pauda neizpratni un nosodījumu par to, ka amatā ir iecelta persona, kura nebauda vietējo cilvēku uzticību, kamēr bijusī Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone (LA), kura esot baudījusi iedzīvotāju cieņu, esot atstāta bez jebkāda amata. "Mēs ar šādu jaunā Cēsu novada vadības rīcību esam ļoti neapmierināti," neizpratnē sacīja aģentūru LETA sazvanījusī sieviete.

Cēsu novada Komunikācijas un klientu servisa pārvaldes vecākais komunikācijas speciālists Aleksandrs Abramovs skaidroja, ka, par Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāju izvēloties Šīranti, tika vērtēti iespējamie reputācijas riski.

"Vērtējot tika secināts, ka 2019.gada notikušais nav tiešā veidā saistīts ar tiešajiem darba pienākumiem, kā arī Šīrante tolaik uzņēmās pilnu atbildību, atkāpjoties no Liepas pagasta pārvaldnieces amata," sacīja Abramovs.

Viņš informēja, ka deputāti tic izvēlētās kandidātes spējām un tam, ka minētais notikums neietekmē viņas profesionalitāti, zināšanas un pieredzi, kas ir nepieciešama jaunā novada pārvaldībā.

Kā vēstīts, Cēsu novada pašvaldības nolikums paredz līdzšinējo novadu pašvaldības aizstāt ar apvienību pārvaldēm, proti, Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu un Vecpiebalgas apvienības pārvaldēm.

Attiecīgi par pārvalžu vadītāju pienākumu izpildītājiem līdz amatu konkursu noslēgšanai Amatā apstiprināta Elita Eglīte, Jaunpiebalgā - Dace Bišere-Valdemiere, Līgatnē - Anete Dzērve, Pārgaujā - Maruta Drubiņa, Priekuļos - Evita Šīrante, bet Vecpiebalgā - Lelde Burdaja.

Šīrante 2019.gada 27.februārī pirms plkst.21 Liepas ciematā apturēta Raunas ielā. Viņa vadīja automašīnu "Škoda", būdama 0,94 promiļu reibumā, par ko viņai noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

Jau nākamajā dienā ar domes lēmumu darba attiecības ar viņu izbeigtas pēc abu pušu vienošanās, un darba līguma laušanas iniciatore bijusi Šīrante.

Domes priekšsēdētāja Stapulone gan apgalvoja, ka arī tad, ja bijusī darbiniece neizrādītu iniciatīvu, pašvaldības vadība rosinātu viņu atlaist, jo pagasta pārvaldnieks "tomēr ir būtisks amats" un šāds notikums neuzlabo novada tēlu.

Lai arī Šīrante 2017.gada pašvaldību vēlēšanās ievēlēta novada domē no viena saraksta ar Staluponi, proti, Latvijas Zemnieku savienības saraksta, Šīrante no mandāta domē atteikusies par labu darbam pagasta pārvaldē, bet pēc tam viņa to atjaunot vairs nevarēja.

Pati bijusī pagasta pārvaldniece komentārus aģentūrai LETA par notikušo atteicās sniegt, aicinot sazināties ar novada pašvaldību.