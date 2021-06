Mūžībā devies pasaules slavu iemantojušais ķirurgs un politiķis Viktors Kalnbērzs

Kalnbērzs no 1959. līdz 1994. gadam bija Traumatoloģijas un ortopēdijas zinātniski pētnieciskā institūta direktors, kā arī RMI Traumatoloģijas, ortopēdijas un karalauka ķirurģijas katedras vadītājs (1960—1994).

Īpašu ievērību un publicitāti guvusi Kalnbērza veiktā dzimuma maiņas operācija, kas 1970. gadā bija pirmā tāda veida operācija Padomju Savienībā un arī pasaulē.

Kalnbērzs operējis Anglijā, Zviedrijā, Portugālē, Itālijā, Bulgārijā, Venecuēlā, Vācijā, Čehoslovākijā. Afganistānas kara laikā Kalnbērzs strādājis arī Kabulas kara hospitālī. 1987.gadā kļuvis par Ziemeļamerikas Traumu ķirurgu asociācijas goda locekli.

Saistītās ziņas Ķirurgs Kalnbērzs pirmais PSRS sievieti pārveidoja par vīrieti Tapusi filma "VIP ķirurgs" par ķirurgu Viktoru Kalnbērzu Traumatoloģijas slimnīcā veikta reta un sarežģīta operācija

2015. gadā par Kalnbērzu tika uzņemta arī dokumentālā filma "VIP ķirurgs".

No 1975. līdz 1990. gadam Kalnbērzs bija Latvijas PSR AP deputāts, vadīja Veselības aizsardzības un sociālās nodrošināšanas pastāvīgo komisiju. 1988. gadā ievēlēts par PSRS Medicīnas Zinātņu akadēmijas īsteno locekli. No 1990. līdz 1993. gadam bija LR AP deputāts.

No 1995. līdz 1998. gadam bija 6. Saeimas deputāts, ievēlēts no Latvijas Vienības partijas. No 2005. līdz 2009. gadam strādājis par Rīgas domes deputātu, bijis Dzimtenes frakcijas priekšsēdētājs.

2000. gadā Kalnbērzs saņēmis Triju Zvaigžņu ordeni, bet 2001. gadā - Paula Stradiņa balvu.