LPS: pašvaldības ir nozīmīgs sabiedrotais kolektīvās imunitātes nodrošināšanā pret Covid-19

LPS norāda, ka pašvaldībām ir jāsaņem precīzi sagatavota, iedzīvotājiem izplatāma informācija, statistikas dati pašvaldību griezumā par iedzīvotāju atsaucību vakcinācijai, kā arī savlaicīgs, pārdomāts un precīzs rīcības plāns, ja ir nepieciešams pašvaldību atbalsts un iesaiste labāku rezultātu sasniegšanā.

Lai saprastu, kā iesaistīties un palīdzēt, pašvaldības aktualizēja jautājumu par digitālā Covid-19 sertifikāta ieviešanu, tādēļ 15.jūnijā tika organizēta tiešsaistes tikšanās ar Nacionālā Veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļu. Ieviešot digitālo Covid-19 sertifikātu, būtiski ir izglītot iedzīvotājus par to, kā to iegūt un kā rīkoties ar to, īpaši tiem, kuriem nav iespēju pašiem iegūt digitālo sertifikātu. Tā ir joma, kur pašvaldības var noteikti palīdzēt, bet ar svarīgu nosacījumu – atbildīgās valsts pārvaldes iestādes laikus sagatavo un nosūta pašvaldībām visu nepieciešamo informāciju.

LPS norāda, ka tieši savlaicīgums ir viens no lielākajiem klupšanas akmeņiem vakcinācijas projekta īstenotājiem, lai arī pašvaldības iestādes no savas puses savlaicīgi varētu plānot darbus un nākt palīgā ar noteikto uzdevumu īstenošanu. Piemēram, izziņojot, ka pašvaldību pakalpojumu centros iedzīvotājiem tiks sniegta palīdzība digitālā sertifikāta iegūšanā, šo centru darbinieki noteiktajā dienā nebija saņēmuši nedz nepieciešamās atļaujas trešo personu datu apstrādei, nedz arī visu nepieciešamo informāciju. Tikmēr iedzīvotāji, cerot uz palīdzību, plūda uz klientu apkalpošanas centriem, kur darbinieki savu iespēju robežās tomēr centās palīdzēt.

LPS uzsver, ka valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centri atbalstu iedzīvotājiem varēs nodrošināt tikai tad, kad tiks sakārtotas visas nepieciešamās formalitātes no Nacionālā veselības dienesta puses, un tas notiks pakāpeniski.