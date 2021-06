Ieskaita bankas kontā 2000, lai pēc tam izkrāptu 3000 eiro

4.jūnijā Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Krāslavas iecirkņa darbinieki uzsāka kriminālprocesu par nelikumīgām darbībām ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem.

Likumsargi fiksēja krāpšanas gadījumu, kurā ar 1982.gadā dzimušu sievieti sazinājās persona, kura uzdevās par "Swedbank Latvija" darbinieku un lūdza sievieti pārbaudīt savu kontu, lai pārliecinātos par ienākušiem naudas līdzekļiem.

Pārbaudot bankas kontu, sieviete pārliecinājās, ka ir saņēmusi vairāk nekā 2000 eiro no kādas citas sievietes Latvijas bankas konta. Krāpnieki pārliecināja personu par to, ka viņas kontā varētu ienākt vēl lielāki finanšu līdzekļi, bet viņai ir nepieciešams sniegt savus bankas datus, ko sieviete arī izdarīja. Krāpniecisko darbību rezultātā no sievietes tika izkrāpti vairāk nekā 3000 eiro.

Valsts policija ir fiksējusi arī vairākus gadījumus, kuros krāpnieki piedāvā personām pasargāt savus finanšu līdzekļus, kā rezultātā, iedzīvotāji, vēloties pasargāt sevi no krāpniekiem, iekļūst tieši šādu krāpnieku lamatās.

Valsts policija aicina ņemt vērā, ka viltvārži zvana laikā informē personu par it kā aizdomīgu darījumu bankas kontā un, lai to anulētu, lūdz nosaukt kartes numuru, PIN kodu un citu sensitīvu informāciju. Krāpnieku mērķis ir iegūt citas personas piekļuves rīkus – lietotāja vārdu, paroles, maksājumu karšu datus, SmartID pin kodus, lai vēlāk iegūtu piekļuvi konkrētās personas elektroniskiem finanšu līdzekļiem un pārskaitītu tos uz ārzemju kontiem, kurus izsekot ir ļoti grūti.

Vairākos policijas fiksētajos gadījumos krāpnieki ir ne tikai izkrāpuši kontā esošo naudu, bet gan noformējuši ātros aizdevumus un tūlīt pēc naudas ienākšanas kontā to pārskaitījuši uz ārvalstu kontu.

Valsts policija atgādina būt uzmanīgiem un nekādā gadījumā svešiniekiem neatklāt savu bankas kontu pieejas datus. Ne banku, ne citu valsts iestāžu darbinieki nekad neprasīs atklāt šādu informāciju. Tas, ka telefonsarunas laikā uzrādās Latvijas numurs vai pat valsts iestādes nosaukums, nenozīmē, ka zvana tiešām no Latvijas. Krāpnieki spēj ģenerēt telefonu numurus.