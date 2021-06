Aijas Bāliņas Krāsainās atmodas gleznas grāmatu namā “Valters un Rapa”

Dzīvojot netālu no jūras, māksliniecei par svarīgu motīvu ir kļuvusi stihiju mijiedarbība - ūdens un zemes pretstati piesaista uzmanību, nomierina acis un prātu, un, protams, mudina to paturēt atmiņā, iemūžināt skiču blokā. Fiksējot mirkli, tas pakāpeniski nobriest iecerei un vēlāk darbnīcā pārtop gleznā: dabas mainīgums, priecīgs pārsteigums par jaunām krāsām un formām, katra jauna dienas gaisma… Tas viss sniedz iedvesmu mākslinieces darbam. Izstādē atlasīti un eksponēti darbi no garāka laika perioda, kas gleznoti tieši pavasaros gan Latvijā, gan, apsteidzot laiku, ārpus tās, - siltākās zemēs.



“Katrā gleznojamā motīvā notvert galveno, būtisko, lai uzliktu to uz balta neskarta audekla, tas ir mērķis, kas jāsasniedz” – tāds ir mākslinieces moto.

Aija Bāliņa. “Lagūna” (darbs no izstādes “Krāsaina atmoda”). (Foto: Publicitātes foto)

Gleznotāja un pedagoģe Aija Bāliņa dzimusi 1959. gada 8. maijā, Rīgā. Viņa ir Latvijas Mākslinieku savienības un Latvijas Dizaineru savienības biedre, beigusi Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolu (1979) un Latvijas Mākslas akadēmiju (1987).

Izstāde skatāma darbdienās no pulksten 10. līdz 20.00 (sestdienās, svētdienās – slēgts).