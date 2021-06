Auces komunālie pakalpojumi gadiem ilgi spīdzina pensionāru pāri, viņiem nepieslēdzot ūdeni. VIDEO

SIA “Auces komunālie pakalpojumi” jau kopš 2018. gada spīdzinājuši kādu pensionāru pāri - Ivanu un Gaļinu, viņiem dzīvoklī atslēdzot ūdeni par it kā esošu parādu, kas šo gadu laikā pieaudzis no 28 līdz vairākiem simtiem eiro. Tiesa jau pērnā gada februārī nolēma, ka ūdens pensionāriem atslēgts nepamatoti un tas nekavējoši jāpieslēdz. Dienā, kad tiesa nosprieda par labu pensionāriem, mūžībā tika aizsaukts Ivans, nu viņa atraitne viena pati spiesta staipīt smagos ūdens spaiņus no tuvējās upītes.