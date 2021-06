Komentējot Jaunās konservatīvās partijas (JKP) politiķa, jaunievēlētā labklājības ministra Gata Eglīša ierakstu sociālajos tīklos, no kura varēja noprast, ka valdošās koalīcijas partijas Eiropas fondu sadalē "primāri rūpēsies par savām pašvaldībām", Kariņš šodien pēc Sadarbības sanāksmes teica, ka ne viņš, ne valdība nevar šķirot pašvaldības starp "savējām vai svešām".

Viņaprāt, visas pašvaldības ir "savējās", neatkarīgi no tā, kura koalīcija to vada. "Vietvaras ir ļoti dažādas, un vienmēr ir bijušas. Nevar nekādā veidā tās šķirot "savējās" un "svešās"," uzsvēra premjers, piebilstot, ka visiem lēmumiem, ko valdība pieņem, jābūt ar šādu izejas pozīciju.

Atbildot uz jautājumu, vai Eglītim šo izteikumu sakarā jādemisionē, Kariņš teica, ka jaunā labklājības ministra atbilstību amatam rādīs laiks,bet šobrīd viņam jāļauj strādāt. Premjers atgādināja katram jaunajam ministram, kurš tikai pagājušonedēļ pievienojies Ministru kabinetam, ka ministrs vairs nav privātpersona ar savu privāto viedokli, bet gan persona, kas pārstāv visu valdību. Ministriem rūpīgi jāpārdomā savi vārdi, pirms tos izsaka publiski, teica Kariņš.

Lūgts komentēt, vai šīs valdības izveidē Kariņam bija izvēles iespēja starp Eglīti un vēl kādu kandidātu, Ministru prezidents bija izvairīgs, sakot, ka, viņaprāt, jādod cilvēkam iespēja uzņemties atbildību, jo tad esot iespēja sevi parādīt. "Sākums mums šobrīd izskatās labs. Man liekas, ka gaisotne šobrīd valdošajā koalīcijā sen nav bijusi iekšēji tik laba, kāda tā ir. Ceru, tas nozīmē, ka, plānveidā sarunājoties, varēsim virzīt nepieciešamo politiku uz priekšu," pauda premjers.

Tikmēr Eglīša partijas biedrs, Jaunās konservatīvās partijas (JKP)valdes loceklis Krišjānis Feldmans norādīja, ka politiķi sociālajos tīklos mēdz izteikties par dažādām tēmām, un šai gadījumā Eglītis norādījis uz praksi, "kāda pastāvējusi līdz šim Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) valdīšanas laikā attiecībā uz finanšu plūsmām".

"JKP arī turpmāk īstenos pierādījumos balstītu ekonomiku, kā to darījām līdz šim, tostarp attiecībā uz Liepājas tramvajiem, Jēkabpils, Valmieras un citu novadu autobusiem," teica Feldmans. Viņš uzsvēra, ka JKP aktīvi sekos līdzi tam, lai pieņemtie lēmumi tiktu pamatoti uz ekonomiskiem argumentiem.

No viņa teiktā izriet, ka, pateicoties šim Eglīša ierakstam, žurnālisti un koalīcijas partneri, kā arī sabiedrība tam pievērsīs papildus uzmanību.

Eglītis mikroblogošanas vietnē "Twitter" bija ierakstījis aicinājumu Latvijas Reģionu apvienībai, ZZS un "Saskaņai" pārāk nesapriecāties par uzvarām pašvaldību vēlēšanās, jo "3.jūnija valdības restarts nozīmē to, ka lielās valsts budžeta, Eiropas Savienības (ES) fondu un Atveseļošanas un noturības mehānisma naudas plūsmas kontrolēs četras koalīcijas partijas (Nacionālā apvienība, JKP, "Jaunā vienotība" un "Attīstībai/Par"), kas primāri rūpēsies par savām pašvaldībām".

Šie izteikumi izpelnījās vairāku "Twitter" lietotāju kritiku, piemēram, domnīcas "Providus" direktore un vadošā pētniece Iveta Kažoka Eglītim vaicāja, vai tieši pret šādu politiku - naudas došanu savējiem - Jaunā konservatīvā partija nebija solījusi cīnīties. Viņa vaicāja Eglītim, vai šāda politika, dāvāt īpašas privilēģijas pašvaldībām, kuru vadībā ir tā brīža koalīcijas partiju pārstāvji, ir jāturpina vai jāizbeidz.

Uz šo ierakstu reaģēja arī citi "Twitter" lietotāji, aicinot jauno mistru jau "kravāt kastes promiešanai".

Eglītis šo ierakstu ātri izdzēsa un ierakstīja maigāku: "Man būs interesanti vērot, kā pašvaldību vēlēšanu rezultāti ietekmēs gaidāmās ES fondu/RRF atbalsta naudas plūsmas. JKP nav "savu" pašvaldību."

Eglītis atzina, ka arī pirmais ieraksts mikroblogošanas vietnē bija viņa rakstīts. Politiķis sacīja, ka vēlējies tikai paust savu viedokli par kādreiz ierasto praksi atbalsta līdzekļu sadalē, lielāko atbalstu novirzot ZZS pašvaldībām. Viņš solās, ka šāds princips turpmāk vairs netikšot īstenots.

Tikmēr ZZS medijiem izplatītajā paziņojumā norādījusi, ka aicina Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu (JV) nekavējoties vērtēt Eglīša atbilstību amatam un spēju atbildīgi pildīt valdības locekļa pienākumus. ZZS valde uzskata, ka Eglīša izteikumi "Twitter" ir nepieņemami un absolūti neizprotami, ievērojot to, ka valdībai un katram tās ministram ir jāstrādā visas valsts iedzīvotāju labā.

Eglītis, ZZS valdes ieskatā, "paužot šādus draudus" novadiem un pilsētām, kurās vēlētāji ir atbalstījuši citu, ne valdības koalīcijas partiju, politisko spēku pārstāvjus, ir demonstrējis klaju nekompetenci un līdz ar to neatbilstību ministra amatam. "Mēs redzam Eglīša pārstāvētās Jaunās konservatīvās partijas pieticīgos panākumus vietvaru vēlēšanās. Tomēr šādi klaji draudi vēlētājiem, ka tie ir atbalstījuši it kā nepareizus novada un pilsētu domju deputātus un tādējādi to labklājība un iespēja tālāk attīstīt pašvaldību būs liegta, ir nepieņemami un tiesiskā valstī nav pieļaujami," pauda ZZS valdes priekšsēdētājs Edgars Tavars.

ZZS valde uzskata, ka pēc šādiem valdības locekļa izteikumiem ir jāvērš arī Eiropas Komisijas uzmanība uz to, ka Latvijā Eiropas fondu finansējumu plānots sadalīt nevis labākajiem projektiem, bet pēc politiskās piederības.