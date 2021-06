Iznākusi grāmata, kas skaidro kā veselīgi ēst pēc mēness ritmiem

Jarina Perepeļica: "Ir lieliski rūpēties par to, lai ik dienu ēstu vērtīgus, uzturvielām bagātus un veselīgus produktus. Taču iedomājieties, kāds ir rezultāts, ja to dara īstajā dienā, kad ir vislabvēlīgākie apstākļi tam, lai organisms uzņemtu attiecīgo pārtiku! Pēc Mēness ritmiem var spriest, kā darbojas visu organisma sistēmu pašregulācija: kad ķermenis noskaņots attīrīties un kad – aktīvi uzkrāt vitamīnus. [..] Šajā grāmatā piedāvātas daudzveidīgas ēdienu receptes, kā arī īss teorētisks kopsavilkums ēdienkartes pieskaņošanai Mēness ritmiem."

Foto: Publicitātes

Ja jūsu plauktiņā ir Jarinas Perepeļicas pirmā grāmata "Bezgrēka našķi", jūs jau esat pazīstami ar autores pieeju ēdiena gatavošanā. Jaunajā pavārgrāmatā atradīsiet arī salātu, zupu un pamatēdienu receptes. Tās visas ir autores izlolotas un ikdienā arī tiek gatavotas. Atšķirība no citām pavārgrāmatām ir tāda, ka autore prot uzburt gardus ēdienus no pavisam ikdienišķiem produktiem, pagatavojot tos neierastākā veidā, piemēram, no putras izcept pīrāgu vai no zirņu miltiem – gardas vafeles, kā arī piedāvā ēdienus arī no neierastākiem veselīgiem produktiem, kuriem veikalā bieži vien paejam garām. Vēl viena šīs grāmatas priekšrocība ir nelielie, bet vērtīgie autores komentāri par produktu aizstāšanas iespējām, tādējādi sniedzot unikālu iespēju pēc vienas receptes pagatavot trīs vai pat septiņus atšķirīgus ēdienus!

Foto: Publicitātes

Un arī tas vēl nav viss. Šī ir grāmata ar pievienoto vērtību – nelielu teorētisko pielikumu –, kurā skaidrota Mēness fāžu un Mēness dienu ietekme uz ikdienas uzturu, kā arī sniegti konkrēti padomi ēdienkartes pielāgošanai Mēness cikliskumam.

Grāmata piedāvā ieklausīties sava ķermeņa reakcijās un izvērtēt dažādā laikā uzņemtas pārtikas ietekmi uz organismu, tāpēc iedvesmos tos, kas vēlasatteikties no striktām diētām un pamēģināt organismam labvēlīgu, dabīgu "terapiju", kas balstīta senā zinātnē par planētām; izprast, ko katrs produkts sniedz ķermenim attiecīgajā periodā;atrast sakarības starp ēdienu un savu enerģijas potenciālu; atrast savu ideālo ceļu, kā ēst ar baudu un bez sirdsapziņas pārmetumiem.



Pieejama arī e-grāmata.