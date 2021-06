Vakcināciju pret Covid-19 noslēguši 17,7% Latvijas iedzīvotāju

Līdz 4.jūnijam ieskaitot, vakcīnas pret Covid-19 pirmo devu Latvijā ir saņēmuši 498 972 cilvēki, bet vakcinācijas procesu noslēgušas 334 086 personas. Par vakcinācijas procesu noslēgušiem tiek uzskatīti cilvēki, kuri saņēmuši "AstraZeneca", "Pfizer"/"BioNTech" vai "Moderna" ražotās potes abas devas vai "Johnson & Johnson" (J&J) meitasuzņēmuma vakcīnu, kurai nepieciešama tikai viena deva. Imunitāte pret Covid-19 izraisošo vīrusu pēc dažādu vakcīnu saņemšanas gan iestājas atšķirīgos laikos.

Tikmēr Igaunijā un Lietuvā līdz 3.jūnijam ieskaitot vakcinācijas procesu pabeiguši attiecīgi 283 372 un 658 780 cilvēki, liecina abu kaimiņvalstu veselības ministriju sniegtie dati.

Atbilstoši CSP datiem, Latvijā 2021.gada aprīļa sākumā provizoriski bija 1 887 600 iedzīvotāju, tātad pirmo poti pret Covid-19 ir saņēmuši 26,43% iedzīvotāju, bet vakcinācijas procesu pabeiguši 17,70%.

Kopumā Latvijā līdz piektdienai ieskaitot veiktas 833 058 vakcīnas pret Covid-19 injekcijas.

Aizvadītās diennakts laikā vakcinācijas temps Latvijā saglabājies aptuveni tāds pats kā šīs nedēļas iepriekšējās dienās, bet zemāks nekā pagājušās nedēļas piektdienā, proti, 4.jūnijā sapotēti 16 085 cilvēki. Salīdzinājumam - 3.jūnijā tika sapotēti 20 125 cilvēki, 2.jūnijā - 21 049, 1.jūnijā - 20 684, bet 31.maijā - 12 975, savukārt pagājušās nedēļas piektdienā, 28.maijā, vakcīnu pret Covid-19 saņēma 24 189 cilvēki. Jāņem vērā, ka pēdējās dienās vakcinēto cilvēku skaits centralizēti apkopotajā statistikā gan vēl varētu pieaugt pat par dažiem tūkstošiem, jo ne visi mediķi datus par savām veiktajām vakcīnām dara zināmus NVD tajā pašā dienā, kad pacients tiek sapotēts.

Piektdien, 4.jūnijā, Latvijā vakcīnas pret Covid-19 pirmo devu saņēmušas 3955 personas, otro devu - 10 528 personas, bet 1602 cilvēki vakcinēti ar J&J preparātu, kuram nepieciešama tikai viena deva.

Piektdien Latvijā vakcinēšanā pret Covid-19 iesaistījušās 387 ārstniecības iestādes. Visaktīvākie potētāji bijuši AS "Veselības centru apvienība", SIA "Veselības centrs 4" un SIA "Dzelzceļa veselības centrs" mediķi, kuri savakcinējuši attiecīgi 1866, 1517 un 668 cilvēkus.

No visiem piektdien poti pret Covid-19 saņēmušajiem lielākā daļa bijuši cilvēki, kuri neietilpst nevienā prioritāri vakcinējamajā grupā. Sapotēti arī 2848 seniori vecumā virs 60 gadiem un 1756 personas ar hroniskām slimībām. Pārējo sabiedrības grupu pārstāvji vakcinēti mazāk.

Piektdien Latvijā izpotēta 2461 "Pfizer"/"BioNTech" ražotās vakcīnas pirmā deva un 6766 šīs vakcīnas otrās devas, 1483 "Moderna" vakcīnas pirmās devas un 2623 šīs vakcīnas otrās devas, 11 "AstraZeneca" vakcīnas pirmās devas un 1139 šīs vakcīnas otrās devas, kā arī 1602 J&J vakcīnas devas, liecina NVD dati.

Līdz 4.jūnijam ieskaitot Latvijā kopumā izpotētas 444 141 "Pfizer"/"BioNTech" vakcīnas deva, 202 469 "AstraZeneca" vakcīnas devas, 162 932 "Moderna" vakcīnas devas un 23 516 J&J vakcīnas devas.

LETA jau ziņoja, ka pagājušā gada 28.decembrī kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, bet vēlāk pakāpeniski tika atvērtas citas prioritāri vakcinējamo personu grupas. Šā gada 3.aprīlī durvis vēra speciāli izveidotie liela mēroga vakcinācijas centri, jo Latvijas rīcībā pirmo reizi bija nonācis lielāks daudzums vakcīnu. Savukārt kopš 3.maija Latvijā vakcīnu pret Covid-19, iepriekš pierakstoties, var saņemt ikviens pieaugušais, kurš to vēlas, kopš 17.maija - arī pusaudži no 16 gadu vecuma, bet no 2.jūnija - arī pusaudži vecumā no 12 līdz 15 gadiem.