Visaktīvākie pašvaldību vēlēšanu iepriekšējā balsošanā ir Latgales iedzīvotāji

Madonas novadā šodien pirmajā iepriekšējās balsošanas dienā ir nobalsojuši 808 cilvēku jeb 3,28% no kopējā balsstiesīgo skaita.

CVK pārstāve Laura Zaharova sacīja, ka šodien iepriekšējā balsošana noritēja mierīgi un līdz šim CVK nav saņemtas sūdzības, kas varētu ietekmēt vēlēšanu rezultātus.

Līdz plkst.16 nobalsot bija iespējams 732 vēlēšanu iecirkņos, bet Madonas novada 24 vēlēšanu iecirkņos iepriekšējā balsošana turpinājās līdz plkst.20. Atšķirīgs darba laiks noteikts pēc tam, kad bija neskaidrība, vai šajā novadā vēlēšanas vispār notiks pēc Satversmes tiesas (ST) sprieduma attiecībā uz blakus esošajiem novadiem.

Augstākā aktivitāte ir novērota Latgalē, kurā savu izvēli ir izdarījuši jau 6,17%, jeb 10 852 velētāju. Nedaudz mazāka aktivitāte ir vērojama Vidzemē, kur savu izvēli, ieskaitot Madonas novadu ir izdarījušie 24 649 velētāju jeb 6,24% no kopējā velētāju skaita.

Kurzemē iepriekšējā balsošanas dienās piedalījušies 5,22%, jeb 9596 vēlētāju, bet zemākā aktivitāte tika novērota Zemgalē, kur savu izvēli pie urnām divās dienās ir izdarījuši 4,79%, jeb 10 028 vēlētāju.

Latgalē augstākā aktivitāte biju Preiļu un Ludzas novados. Preiļos savu izvēli ir izdarījuši 1186 cilvēki jeb 8,16% no kopējā balsstiesīgo skaita, bet Ludzas novadā savu izvēli izdarījušu 7,94%, jeb 1448 cilvēki.

Vidzemē augstākā interese tika novērota Saulkrastu novadā, kur savu izvēli izdarījuši 9,88%, jeb 764 velētāju. Toties Kurzemē augstākā velētāju aktivitāte bija Ventspilī, kur savu balsi divās dienās atdevuši 1407 cilvēku jeb 6% no kopējā balsstiesīgo skaita.

Savukārt Zemgalē savu izvēli pie urnām izdarījuši 1209 cilvēku jeb 5,42% kopējā balsstiesīgo skaita.

Pašvaldību vēlēšanu iepriekšējās balsošanas pirmajā dienā, 31.maijā, savu izvēli pie vēlēšanu urnām izdarīja 15 614 cilvēki jeb 1,66% no kopējā balsstiesīgo skaita.

Kā aģentūru LETA informēja Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) pārstāve Laura Zaharova, iepriekšējā balsošana turpināsies arī piektdien, 4.jūnijā no plkst.13 līdz plkst.20. Savukārt Madonas novadā 4.jūnijā iepriekšējā balsošana notiks no plkst.11 līdz plkst.20. Vēlēšanu iecirkņu darba laiks vēlēšanu dienā, 5.jūnijā, būs no plkst.7 līdz plkst.20.

Vēlēšanas notiks 40 pašvaldībās jeb vēlēšanu apgabalos - sešās ārpus novadiem esošajās valstspilsētās un 34 novados, kuros jāievēlē 664 deputāti. Piemēram, jaunveidojamais Dienvidkurzemes novads ir viens vēlēšanu apgabals, un šī novada vēlētāji var balsot jebkurā sev tuvākajā iecirknī vēlēšanu apgabala robežās.

Rīgas pašvaldībā vēlēšanas šogad nenotiks, jo dome tika ievēlēta ārkārtas vēlēšanās pērn. Tāpat vēlēšanas nenotiks Rēzeknes novadā, kur tās ir apturētas saistībā ar ST spriedumu, kas atceļ Varakļānu pievienošanu Rēzeknes novadam.