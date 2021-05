NMPD mediķi dalās ar traģisku stāstu, kas būtu jāielāgo ikvienam, kam mājās ir mazs bērns

NMPD norāda, ka otro gadu pēc kārtas 29. maijs paliks īpaši drūmā atmiņā, turklāt abas reizes situācijas bijušas ļoti līdzīgas.

Gan šogad, gan pērn maija pēdējās nedēļas bija liktenīgas diviem pavisam maziem bērniem. Divus gadus vecie mazuļi zaudēja dzīvību, noslīkstot piemājas ūdenstilpnēs. Un tieši tāpat kā gadu iepriekš, arī šoreiz, neskatoties uz izmisīgo cīņu par mazuļu dzīvībām, mediķiem, glābt viņus neizdevās. NMPD darbinieki neslēpj, ka šādās situācijās neviens nav spējīgs valdīt emocijas un acīs sariešas asaras.

NMPD atgādina, ka siltais laiks vēl tikai sākas, tādēļ ikvienam, kam mājās ir mazi bērni, jābūt īpaši vērīgiem.

Mediķi norāda, ka šādas nelaimes notiek ātri un klusu. Nereti tas ir tikai acumirklis, kad mazais palicis ārpus pieaugušo uzmanības. Tikai minūte divas, bet ar šo laiku pietiek, lai neviena nemanīts bērns aizskrietu līdz piemājas dīķim, baseinam vai ar ūdeni pildītai grāvmalei. Ja mājās ir mazi bērni, viņus no ne mirkli nedrīkst izlaist no sava acu skata.

Nekad nebūs droši, ja mazo atstāsi nedaudz vecāku brāļu, māsu vai kaimiņu bērnu uzraudzībā. Bērni spēlējas, aizraujas un zaudē modrību. Pusaudži ne vienmēr apzinās situācijas bīstamību un reizēm nespēj ātri reaģēt, ja notiek kas neparedzams. Nav zināms, kurā brīdī mazulim ūdens radīs interesi, kad viņš gribēs iemest ūdenī akmentiņu vai aizsniegties līdz tajā iemestam priekšmetam, kukainim vai zāles stiebram, atgādina NMPD.

Citi bērni nevar kļūt par pieaugušajiem – viņi ir un paliek bērni, kuri var novērsties savās nodarbēs un neizprast draudus. Tikai pieaugušais var uzņemties atbildību par mazu bērnu!

NMPD dod padomus, kā rīkoties, ja mājās ir mazi bērni, lai nepieļautu nelaimi:

nožogo tuvumā esošās ūdenstilpnes, lai bērns viens pats brīvi nevar tām piekļūt;

ja vien iespējams, neveido ūdenstilpnes tuvu mājām;

nenolaid acis no maziem bērniem ne uz mirkli, jo tas var būt liktenīgi;

ja vienuviet esat vairāki pieaugušie, vienmēr vienojieties, kurš konkrētajā brīdī uzmanīs, lai pats mazākais, izpētot pasauli, nenonāk nelaimē.

Lai mudinātu ikvienu izprast situācijas nopietnību un rūpēties par bērnu drošību ūdenstilpņu tuvumā, NMPD dalījusies ar situācijas atstāstu no pagājušajā gadā notikušās traģēdijas:

Viņu atrada vecākais brālis. Mazajam zēnam pēc pāris dienām tiktu svinēta trīs gadu dzimšanas diena, taču nu, klausot dispečera norādēm, viņu centās atdzīvināt tēvs. Viss notika acumirklī, pirms brīža puika bija te, bet tad jau dīķī un vairs neelpoja. Uz notikumu vietu atsteidzās divas mediķu brigādes, tostarp arī ārstu speciālistu brigāde, kas uz izsaukumiem dodas vien īpaši kritiskās situācijās. Vairāk nekā stundu mediķi veica reanimācijas pasākumus, ilgstoši un neatlaidīgi, mēģinot atkal un atkal atgriezt mazajā ķermenītī dzīvību, taču viss velti – viņa dzīvību glābt vairs nevarēja. Pagāja vien dažas dienas, un atkal nokļuvām izsaukumā, kur viss notika pēc līdzīga scenārija. Atkal dīķis, trīs gadus vecs bērns un traģēdija, ko piedzīvo vēl viena ģimene.

Mūsu mediķiem pēc šādiem izsaukumiem sāp sirds. Ļoti. Par to, ka tā notika un par to, ka neizdevās glābt. Šādas situācijas var novērst! Tieši tāpēc mēs lūdzam – mīļie vecāki, neatstājiet bērnus bez uzraudzības ūdenstilpņu tuvumā. Šķietami var likties, ka visbiežāk bērni noslīkst pludmalēs, pakļūstot zem viļņiem, bet statistika rāda - tas notiek tieši piemājas dīķos, brīdī, kad uz īsu mirkli ir novērsts skats no bērna.