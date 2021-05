R. Johansons (publicitātes foto)

Valkas skolēns Krišjānis Zauska atzīts par labāko jauno tulkotāju Latvijā

Eiropas Komisija sveikusi 27 uzvarētājus šāgada vidusskolēnu tulkošanas konkursā “Juvenes Translatores”. Latvijā konkursā uzvarējis Krišjānis Zauska no Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas. Viņš tulkoja no angļu valodas uz latviešu valodu (skolotāja Ingrīda Hedemarka), Jauns.lv informē Valkas novada pašvaldībā. Turklāt divi skolēni saņēmuši īpašu atzinību: Edgars Bauga no Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas un Estere Helmane no Rīgas Centra humanitārās vidusskolas.