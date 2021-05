Drukātie preses izdevumi. (Foto: LETA)

Latvijas Preses izdevēju asociācija aicina atlikt nodokļu reformas uzsākšanu

Latvijas Preses izdevēju asociācija (turpmāk – LPIA) aicina valdošo koalīciju atlikt nodokļu reformas uzsākšanu no 2021. gada 1. jūnija. LPIA uzskata, ka valsts pārvalde nav pietiekami informējusi sabiedrību, it sevišķi to sabiedrības daļu, kuru reforma skars tieši, ietekmējot tās finansiālo labklājību. "Vēl nesen vēstulē vērsāmies pie jums ar bažām un problēmjautājumu uzskaitījumu, lai novērstu reformas negatīvo ietekmi uz mūsu nozari," teikts aicinājumā.