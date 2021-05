Cenšoties apturēt savas automašīnas noripošanu no kalna, traģiski miris jauns vīrietis

Traģiskais negadījums ar bojāgājušo noticis Daugavpils novada Medumu pagastā, kad 1996.gadā dzimis vīrietis, mēģinot apturēt savas automašīnas "Volvo XC90" noripošanu no kalna, saspiests starp transportlīdzekli un koku. Vīrietis notikuma vietā gāja bojā. Par notikušo ir sākts kriminālprocess un policija skaidro notikušā apstākļus.

Kopumā aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos cietis 21 cilvēks.

Rīgas reģionā cietuši deviņi cilvēki, no tiem viens bija gājējs un pieci velosipēdisti, Vidzemē cietuši seši cilvēki, no tiem viens velosipēdists, bet Latgalē cietuši trīs cilvēki, no tiem viens gājējs. Zemgalē cietuši divi cilvēki, no tiem viens velosipēdists, bet Kurzemē cietis viens velosipēdists.

Kopumā diennakts laikā valstī reģistrēti 74 ceļu satiksmes negadījumi, no tiem 20 bijuši ar cietušajiem.